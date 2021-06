Ve velkém horku viděli fanoušci na kaňkovském stadionu obě branky hned v prvním poločase. Skóre zápasu otevřel hostující Randák ve 28. minutě. O sedm minut později přispěchal s vyrovnáním Veselý.

Ve druhé půli mohly rozhodnout oba celky, ale proti byla vždy branková konstrukce. Zápas tedy musely rozhodnout pokutové kopy, v nichž hosté několik pokusů neproměnili, a tak se z postupu do premiérového finále Ligy mistrů OFS radoval Kaňk.

„Nečekané se stalo skutkem,“ usmíval se po zápase trenér Kaňku Martin Klatka a pokračoval v hodnocení: „Ani jsme nepočítali, že postoupíme z prvního kola proti Velimi B. Opět jsme byli horko těžko poskládaní, ale to i soupeř. Oběma týmům chyběly opory.“

Kaňk si vyzkoušel, jaké to je hrát proti soupeři, kterého absolutně nezná. „Je to asi lepší. Nevíme, koho si více hlídat. Tolik se netaktizuje a hraje se otevřenější fotbal. Vůbec nevíte, co od soupeře očekávat. Každopádně když hrajete naplno, je jedno, zda hrajete proti známému soupeři nebo cizímu,“ podotkl domácí kouč.

Finále si chce Kaňk užít. „Kdybychom vyhráli, byl by to neskutečný zážitek. Už samotné finále je super. Soutěž má dobře našlápnuto. Věřím, že Liga mistrů OFS bude pokračovat i příští rok s plným počtem mužstev. Doufám, že se tam znovu dostaneme,“ dodal Klatka.

Velkoborecký kouč Zbyněk Štrupl hodnotil prohrané semifinále vcelku kladně: „Určitě to bylo skvělé zpestření. Někam jsme se s kluky podívali. Beru to jako přípravu. Přeci jen se dlouho nehrálo. Soutěž je fajn, ale nedokážu si představit, že by se hrála ve všední dny, když se hraje soutěž. Nám třeba dneska chybělo osm lidí, ale na to se nechci vymlouvat. Hrálo se nahoru a dolů. V utkání by zřejmě rozhodl druhý vstřelený gól. Takhle se šlo do penalt, což je loterie.“

„Domácím přejeme, aby si finále užili a vyhráli. Pokaždé je dobré něco vyhrát,“ usmíval se Štrupl.

Termín a místo konání finále oznámí SKFS nejpozději během pondělí.

Výsledky semifinále



TJ Sokol Kaňk – SK Slavia Velký Borek 2:1pk (1:1)

Branky: 35. Veselý – 28. Randák. Rozhodčí: Babák – Pipek, Mucha. ŽK: Bláha – Šejnoha. Diváci: 50.

Kaňk: Radu – D. Klatka, M. Čížek (65. Handa), Franc, Jeřábek, Bláha, L. Vokoun, Veselý (46. Pěnkava), Výborný (86. Pešek), Kainar, Černohlávek.

Velký Borek: Procházka – Teraz, Šejnoha (68. Frič), J. Junek, M. Junek, Fürst, Lamač, Antony, Randák (65. Černý), Jindřich, Krajník.



TJ Slovan Velvary B – SK Jince 1921 3:0 (2:0)

Branky: 4. Krška, 20. Vopat, 76. Mikš. Rozhodčí: Laštovička – Mareš, Říha. ŽK: Bretšnajdr – Kadeřábek. Diváci: 40.

Velvary: Majtaník – Růžek, Vopat, Štefanik (75. Sedláček), Leibl, Mikš (81. Bušil), Krška, Podivínský, Novák, Šmíd, Bretšnajdr.

Jince: Kadeřábek – Slačík, Anděl (75. Záborec), Molnár, Beneš, Dendys, Zadina, Kuba (81. Plecitý), Hausner (78. F. Vejr), Štěrba, V. Vejr.