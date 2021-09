„Prvních pětadvacet minut to bylo z naší strany dobré. Měli jsme šance, ale jejich brankář chytal výborně. Pak jsme měli převahu, ale bez vyložených šancí. Oni poprvé vstřelili na bránu ve druhé půlce a byl z toho gól. Soupeř zalezl ještě víc a čekal na brejky. Bohužel jeden jim vyšel, ale my hned korigovali na jedna dva. Pak jsme dali tyč a z protiútoku jsme inkasovali třetí branku. Jsme zklamaní, i když snaha se klukům nedá upřít,“ řekl k utkání hrající trenér sázavského mužstva Pavel Chuchla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.