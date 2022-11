„Byl to typický náš zápas s Čelákovicemi, které nám dlouhodobě nesedí. Výsledná remíza je asi nakonec spravedlivá,“ uznal hlízovský kormidelník David Linhart. „My jsme se do šancí dostávali zejména přes dobře hrajícího Váňu, který jediný dokázal v křídle obejít jeden na jednoho, ale akci jsme nikdy nedosáhli do finále. Čelákovice tradičně hrozily z brejků, dvakrát nás podržel Míšek. Druhý poločas jsme se snažili o tlak, ale i soupeř měl dvě nebo tři nebezpečné brejky. Ke konci jsme se zase nechali psychicky rozhodit, hledat na hřišti problémy tam, kde nejsou a na dvacet minut zase úplně vypadli ze zápasu. Je to pořád dokola, stačí sebemenší záminka a začneme bláznit,“ štvalo Linharta. „V závěrečném tlaku jsme nevyužili šance Šestáka a Pary, takže výsledkem je hubená bezbranková remíza. Jediné pozitivum je návrat Matěje Vojtíška po dlouhodobé nemoci, po jednom tréninku, kdy byl mimo čtyři měsíce. Zvládl třicet minut a nutno říci, že ukázal potenciál. Jsem docela zklamaný z přístupu některých hráčů tuto půlku sezony, někteří si myslí, že se dá hrát I.A třída s jedním, dvěma tréninky za měsíc a pak to podle toho na hřišti vypadá. Doufám, že se v zimě dáme do kupy a začneme brát fotbal zase trochu vážně,“ přeje si kouč Hlízova.

„Bez několika hráčů z kádru A týmu jsme zajížděli k poslednímu podzimnímu zápasu na hřiště do Hlízova. Hrálo se za nevlídného, mlhavého počasí na kluzkém terénu. První akci zápasu vedli domácí, ale skončila u Konečného. První šanci zápasu měl po centru Filipa Skuhravý, ale brankař jej vychytal. I domácí měli šanci, když odražený balon napálil Šusta nad branku. Ve 25. minutě bylo rušno před naší brankou, ve skrumáži se sice nejlépe orientoval domácí Puk, leč poslal balon mimo tyče. V závěru první půle měl šanci otevřít skóre Skuhravý, trefil jen do tyče. Domácí měli v první půli mírnou převahu, ale oba týmy trápila nepřesná muška,“ okomentoval první poločas sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Oba celky měly několik možností. Z naší strany měli nejblíže ke vstřelení branky Kovalov i Brabec. Domácí zahrozili v závěru, kdy Schlosser likvidoval dvě možnosti. Soupeři si rozdělili po bodu, což si myslím, že odpovídalo průběhu utkání,“ dodal Milan Šikl.

Hlízov: Míšek – Šusta, Tafel, P. Růžička, M. Šváb (90. Para), Šesták, Maxa, Puk (87. Vyhnánek), Váňa (50. Tichý), J. Růžička, T. Šváb (71. Vojtíšek).

Čelákovice: Schlosser – Konečný, Jelínek, Vacek (78. Haloun), Filip (46. Nesládek), Kolovecký (46. Brabec), Skuhravý, Kovalov (90. Štrobl), Pánek, Koch, Arazim.