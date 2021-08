Suchdol - Kunice 0:3

„Zápas nebyl z naší strany špatný. My jsme ale své šance nedali, zatímco soupeř ano. Ve druhém poločase jsme chtěli soka pozlobit, trošku jsme zariskovali, všem pak už jsme neměli šťávu na to, abychom to otočili. Oni si vedení pohlídali a v závěru přidali ze standardní situace třetí gól. Rozhodl první poločas a góly soupeře,“ vyprávěl po zápase hrající trenér poražených David Čižinský.

Branky: 35. Ševčík, 36. Al Obaid, 82. Skála. Poločas: 0:2.