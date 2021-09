Slovan Poděbrady – Hlízov 1:1

S remízou byly nakonec po vyhroceném zápase spokojeny oba tábory.

„Nástup do zápasu byl z naší strany takový bojácný, přesto jsme měli dvě jasné gólové šance. Jenže ty jsme neproměnili. Po půlhodině hry se hra srovnala. Hlízov měl silné standardní situace a po rohovém kopu dal také vedoucí branku. Pořád jsme hráli svoji hru a za chvíli jsme vyrovnali. Byl to opět Jiráň, který se vrátil. A vrátil se parádně. Druhá půle se nesla v naší režii, pak zase hru vyrovnal soupeř, který nám poté dvakrát utekl. Bylo to trošku vyhrocené, bylo k vidění pár ostrých soubojů a remíza je spravedlivá,“ hodnotil vystoupení Slovanu jeho předseda Michal Lovětínský.

„Myslím si, že jsme začali aktivně a Slovan nepouštěli do kombinace. S dvaceti minutami jsem byl spokojený. Potom jsme trochu začali chybovat v přechodu do útoku a hra se vyrovnala. Jsem rád, že jsme dali gól ze signálu, kterým jsme domácí překvapili. Bohužel jsme po našich dvou nedůrazných odkopech po zbytečném rohovém kopu inkasovali trochu smolný gól na jedna jedna. Druhý poločas už to byla spíš válka, která mohla skončit výhrou pro oba týmy. Obvykle jsem po remíze spíš naštvaný, ale tentokrát jsem kluky pochválil, protože soupeř byl fakt kvalitní. Chtěl bych pochválit i trio rozhodčích, kteří nelehké utkání zvládli podle mě na jedničku,“ chválil arbitry, svůj tým i celek soupeře hlízovský kormidelník David Linhart.

Branky: 38. Jiráň – 32. P. Růžička. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Jiráň, Štěpánek, Znamínko, Havrda, Bernard, Švára, Mišák, Ber, Borovička, Magera.

Fotbal Hlízov: Míšek – Výborný (59. Šusta), Jarůněk (61. M. Šváb), Tafel, Maxa, Šesták (80. T. Šváb), P. Růžička, Hačka, Puk (75. Tomíšek), Vyhnánek (79. Para), J. Růžička.