Jílové – Suchdol 2:0

„Je to škoda. Oba góly jsme dostali na konci obou poločasů,“ hlesl po zápase hrající trenér hostujícího mužstva David Čižinský. „V prvním poločase byli domácí lepší a po naší chybě dali gól do šatny. Po změně stran jsme byli častěji na míči pro změnu my, byli jsme šikovnější, ale Jílové rozhodlo svou kvalitnější hrou v šestnáctce. My to stále hrneme silou, chybí nám především kvalita v zakončení,“ uvedl Čižinský, který nehází flintu do žita. „Věřím, že se zvedneme,“ dodal.

Branky: 45. Kořínek, 90+3. Čmelík. Poločas: 1:0.