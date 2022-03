Šancí na tři zápasy měli fotbalisté Hlízova, jenže nakonec se museli spokojit s bodem. A to jim ještě pomohla v poslední minutě teč hostujícího borce. Domácí nebyli za celý zápas schopni překonat náhradního brankáře, který byl od dvanácté minuty hráč z pole. Trestuhodně zahazovali jednu šanci za druhou a to jen těžko kouč Hlízova rozdýchával.

Tři body vystřelil Hannich, Bartákovo vyloučení čáslavský tým přežil bez úhony

„Tenhle zápas se mi hodnotí těžko, protože celý průběh je pro mě těžko pochopitelný a stravitelný,“ nehodlal se s remízou smířit hlízovský kormidelník David Linhart. „Hosté byli zalezlí v devíti lidech na vápně a nakopávali bez mezihry na vysokého Hanuše. My jsme měli do desáté minuty minimálně šest stoprocentních šancí, které jsme trestuhodně a nepochopitelně neproměnili. Potom se hostům dokonce zranil gólman a asi v patnácté minutě šel chytat náhradník, hráč do pole. Následoval další festival zahozených šancí, kdy jsme nebyli několikrát schopni dát gól z metru, a z první návštěvy Hanuše v našem velkém vápně jsme mu sami nadvakrát připravili gól. Nakonec jsme v poslední minutě vyrovnali z tečované střely a poté neproměnili další dvě tutovky,“ vyjmenoval nespočet zahozených příležitostí hlízovský trenér. „Budu se muset asi zamyslet co s tím, protože ta nekvalita v koncovce je šílená, když z patnácti stoprocentních šancí netrefíme ani jednou branku, ve které chytá hráč. Chybí nám zabijácky instinkt, co mají Sokoleč nebo Průhonice, ty by tomuhle souboru dali oba minimálně po pěti gólech. Takže za mě obrovské zklamání, které teď musíme vykompenzovat venku,“ byl naštvaný Linhart.

Branky: 90. vlastní Campodonico – 72. Hanuš. Poločas: 0:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – M. Šváb (75. Král), Šusta (46. Vyhnánek), J. Růžička, Šesták, Puk, Jarůněk (46. Kosprd), Frejlach (65. Tomíšek), P. Růžička, Hačka, T. Šváb.