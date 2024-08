Sedlčany – Čáslav 0:4

„Prosadili jsme se střelecky v útočné fázi, dali jsme čtyři góly, ale pořád máme problémy s defenzivní činností a bráněním standardních situací. Máme pořád co zlepšovat a na čem pracovat,“ nebyl i přes jasnou výhru úplně spokojený trenér čáslavského mužstva Roman Kučera.

„Prohráváme osobní souboje, nevoní nám vracet se do obrany do bloku. Jinak výsledek je parádní, máme devět bodů, v posledních dvou zápasech jsme dali devět gólů, to je samozřejmě pozitivní. Musíme být stále obezřetní a zlepšovat se,“ přidal kouč Čáslavi.

Branky: 29. Turyna, 37. Kraj, 84. a 87. Hejný. Poločas: 0:2.

Čáslav: Vyhnánek – Kučera (59. Bašek), Chábera, Turek, Nešpor, Turyna (58. Hejný), Slavík, Junek, Záruba, Kraj (83. Ronovský), Konyvka.