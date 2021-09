Sázava – Suchdol 3:1

„V první půlce jsme nehráli špatně, ale Suchdol taky ne. Jenže my jsme šance proměnili a oni nikoli. My máme pořád problémy se sestavou, která by byla konkurenceschopná. Hráči nastupují zranění nebo po zranění. Jenom já jsem pořád zdravej,“ rýpl si se smíchem do svých svěřenců nestárnoucí hrající trenér domácího mužstva Pavel Chuchla. „Suchdol hrál dobře, ale v poslední třetině hřiště nejsou nebezpeční. Nám ve druhé půlce trochu docházelo a hlídali jsme výhru. Body jsou fajn, vážíme si jich moc,“ potěšilo Pavla Chuchlu.

„Těžko se mi utkání hodnotí,“ ulevil si hrající trenér suchdolského týmu David Čižinský. „Děláme hrozné individuální chyby. Snažíme se hrát fotbal, ale sráží nás laciné branky. Oni jakoby nás patnáct minut okukovali a pak dostaneme rychle za sebou tři branky a je po zápase. Pořád je to z naší strany naivní, zatím na to nemáme. Potřebovali bychom nějaký zápas, abychom to zlomili. Chybí nám kvalita dopředu, nedáváme góly. Měli jsme vyhrát v Senohrabech,“ uvedl Čižinský.

Branky: 18. Švec, 26. Kilián, 31. Danko – 16. Semrád. Poločas: 3:1.