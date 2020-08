První půle se povedla hostům. Ve 20. minutě si navedl míč na střelu Vítek Plašil a otevřel skóre zápasu. Domácí se probrali až po přestávce, když dvě minuty po zahájení druhé půle vyrovnal tečovanou ranou Herout. Suchdol mohl strhnout vítězství na svou stranu, ale jejich velkou příležitost zlikvidoval nový vrdský brankář Radim Garčár. V penaltách se také předháněli Garčár s domácím Čižinským, nakonec více desítek chytl suchdolský veterán.

„Jel jsem do Suchdola pro bod. Po průběhu utkání jednak bod dobrý, na druhou stranu jsem zklamaný z penalt, mohli jsme rozhodnout,“ uvědomoval si vrdský trenér Milan Tomíšek. Nicméně s bodem byl spokojený.

Na začátku druhé půle Suchdol brzy vyrovnal. „Domácí hráč vystřelil po odraženém míči z třiceti metrů a šťastně tečovaný balon skončil v naší síti. Vyrovnání nebylo vinou naší nekoncentrovanosti,“ zdůraznil Tomíšek a dodal: „Máme mladý mančaft a kluky musím pochválit. Zvládli jsme derby dobře. Jedinou kaňkou je, že Vítka Plašila píchlo ve svalu a nevíme, jak na tom bude. Za týden chceme navázat na bod a doma proti Pátku vyhrát.“

David Čižinský, co by hrající trenér Suchdola, dirigoval hru z branky, a ještě chytil několik penalt, které pomohly mužstvu k druhému bodu v utkání. „První poločas jsme nehráli to, co jsme chtěli. Byli jsme nervózní. Nevěřili jsme si. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a vyšlo to. Dali jsme brzy vyrovnávací gól a měli jsme i nějaké šance. Hrálo se typické derby, které bylo důrazné a hodně se žlutilo,“ zhodnotil souboj domácí kouč.

Vrdy mluvily o šťastném vyrovnání. Čižinský to viděl opačně. „Oni vidí šťastný gól, já pěkný,“ smál se a navázal: „Pokud nevystřelíš, tak gól nedáš.“ Druhý bod ukořistili domácí v penaltách. „Je to asi odměna za druhou půli. Kluci, kteří nedali, to budou mít drahé. Na penalty jsme totiž doma ještě neprohráli,“ usmíval se Čižinský, který několik penalt lapil. „Vždycky jsem musel. Už se mi to stalo potřetí. Nyní se zase budu týden léčit.“

Pětačtyřicetiletý David Čižinský přiznal, že řídit mužstvo z branky je velký stres, ale lepší, než kdyby běhal v poli: „Musím se pořád soustředit na chytání, na hru, a ještě na konci na první půle člověk přemýšlí, co změnit o přestávce, jak se postavit do druhé půle, jestli kluky seřvat nebo být klidný. Když jsem na lavičce, tak je to jiné. Je na to více času. Nicméně je to psychicky vyčerpávající. Nedovedu si to představit ještě z pole.“

I. B třída, sk. C - 1. kolo



Suchdol – Vrdy 2:1 pk (0:1, 47. Herout – 20. V. Plašil). Rozhodčí: Kosina. Suchdol: Čižinský – Volný, Zelenka (46. Langmajer), Vančura, Böhm, Langr (70. D. Laštovka), L. Laštovka, Herout, Biroš, Semrád, Oberreiter. Hrající trenér David Čižinský. Vrdy: Garčár – Havránek, J. Růžička, L. Petr, Vavřina, Franc (67. Andrle), D. Růžička, V. Plašil (O. Plašil), Havrda, Šveřepa, T. Petr. Trenér Milan Tomíšek.



Žíželice – Bílé Podolí 4:3 (0:2, 56. a 62. Živný, 59. pk Kubelka, 76. Rous – 33. a 38. Kupka, 50. Švadlenka). Rozhodčí: Roth. Bílé Podolí: Dastych – Kupka, Toman, Radovnický, Kubát, Hájek, Fejfar, Šálený, Švadlenka, Jansa, Štoček ml. (7. 85. Štoček st., 85. Bíža). Trenér Bohuslav Šváb.



I. B třída, sk. D - 1. kolo



Sázava – Kondrac 2:1 (1:1, 15. pk a 89. Keltner – 39. pk Sedláček). Rozhodčí: Nehasil. Sázava: P. Hrbek – Sedláček, Chuchla, Keltner, Broš, Dušek, Král, Švec, Martin Chrpa, Marek Chrpa, Bartoš. Hrající trenér Pavel Chuchla.



Senohraby - Zruč n. S. neděle 17:00