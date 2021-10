Miřetice – Suchdol 5:1

Hosté drželi s domácími krok v prvním poločase. Dokázali odpovědět na vedoucí gól Miřetic, jenže před poločasem inkasovali podruhé a to jim zlomilo vaz. A když dostali zkraje druhé půle třetí gól, bylo takřka rozhodnuto.

„Hodnotí se mi to blbě. Celý podzim se nese ve stejném duchu. Nehrajeme špatný fotbal, ale prohráváme zápasy v šestnáctkách,“ uvedl po další porážce hrající trenér hostujícího celku David Čižinský. „Brzy jsme dostali první branku po autovém vhazování. Dokázali jsme vyrovnat, měli jsme další šance, trefili tyč, dobře zasáhl gólman soupeře. Jenže před poločasem jsme dostali po standardce druhý gól. Po přestávce jsme s tím chtěli něco udělat, ale zase jsme inkasovali po rohu. A pak to bylo stejné. Dostali jsme čtyři góly po standardních situací. Šikovnost hráčů soupeře a naše, to je nebe a dudy. Všichni nás chválí, že hrajeme dobře, ale to nám není nic platné. Na gól se hrozně nadřeme a snadno inkasujeme, mrzelo Čižinského. „Je třeba to nějak nastartovat, aby bylo jaro lepší a abychom se zvedli,“ dodal kouč Suchdola.

Branky: 4. Cacák, 42. Přitasil, 55. Zajíc, 72. Rybařík, 80. Jenšík – 24. Semrád. Poločas: 2:1.