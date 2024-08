Vrdy – Uhlířské Janovice 3:0

„Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme ubojovali tři body,“ culil se trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust. „My jsme byli výrazně lepší do pětadvacáté minuty, kdy došlo k přerušení kvůli zranění našeho středního záložníka. Do té doby jsme byli nebezpeční, dali jsme dva góly a hru jsme měli pod kontrolou. Od té doby to ale byla spíše holomajzna, chyběla nám koncepce hry. Bylo to hodně o soubojích, několik bylo i tvrdších, což pramenilo z toho, že hráči byli pozdě v soubojích. Spíš už byl k vidění boj než pěkný fotbal,“ přiznal Masopust. „Pro nás jsou tři body důležité, je fajn mít nějaké body na začátku, na tým to líp působí,“ dodal kouč vítězného celku.

„Na zápas jsme přijeli minus pět hráčů. Je plno dovolených, navíc jsme měli tři hráče ne úplně v pohodě, co se týče zdraví. Ač je skóre jednoznačné, určitě to tak není. Ve Vrdech jsme věděli, že to bude těžké, atmosféra je tam hrozná jak od diváků, hráčů a tak dále, ale to raději komentovat nebudu,“ řekl po derby trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Zápas jsme začali dobře, jen jsme v koncovce nebyli moc důrazní. Bohužel soupeř dal dva góly po našich chybách, darovali jsme jim góly jak na zlatém podnose. První gól byl nakopnutý balon, brankář Srba vyběhl, mohl chytat do teplých, ale neodhadl to a útočník uklidil před ním míč hlavou. Druhý gól to bylo to samé. Kopecký hrál malou domů hlavou a útočník to předpokládal a obloukem překonal Srbu,“ uvedl k prvnímu poločasu derby Dotlačil. „Druhý poločas opět jsme nebyli horším týmem, vyloženou gólovku jsme si ale nevytvořili, jelikož jsme vždy blbě řešili finálku. Dali jsme gól, který nám nebyl uznán pro hraní hráče na zemi, ale hráč na zemi jen nahrál, nic jiného. Za mě regulérní branka, ale teď s tím nic neuděláme. Na 3:0 jsme dostali už do otevřené obrany. Do základní sestavy nastoupil i dorostenec Staněk a počínal si dobře. To samé mohu říct i o mladém Veselém, který hrál dobře. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další zápas,“ dodal trenér Uhlířů.

Branky: 5. a 16. Šveřepa, 90+2. Vavřina. Poločas: 2:0.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Šveřepa, Semrád, Volenec, Vávra, Šranko (48. Šusta), Nový (89. Březina), Plašil (24. Nesládek, 68. Mužátko), Mikyska (68. Kapounek), L. Petr.

Uhlířské Janovice: Srba – Kulhánek, Zadražil, Kopecký (46. N. Marek), Staněk, Vinický, Randliszek, Beneš, J. Kopp (76. Jelínek), Vyhnánek, Veselý (87. Čálek).