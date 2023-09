Rozjeli se parádně. Čtvrtou výhru v řadě si do tabulky krajské I.A třídy připsali fotbalisté Hlízova, kteří zvítězili na půdě Úval. Svěřenci trenéra Davida Linharta dostali v prvním kole soutěže sedmibrankový výprask, od té doby jedou jako dobře namazaný stroj. Pětkrát vyhráli a jednou plichtili. Díky tomu se hřejí na druhé příčce skupiny B.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Polaban Nymburk (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Úvaly – Hlízov 1:4

„Musím kluky zase pochválit, takhle bych si naše výkony představoval,“ nešetřil chválou trenér Hlízova David Linhart. „Pomohl nám rychlý gól po signálu z rohu a pak jsme nechali domácí trochu hrát s míčem a soustředili jsme se na nebezpečné brejky. Po jednom z nich uvolnil Král Maxu, který obešel i gólmana a dal na 2:0. Domácí sice drželi balon vzadu, ale zahrozil jen jednou po dlouhém balonu za obranu Filip Hološko. Naopak ve 45. minutě jsme dali třetí gól po chybě gólmana, který ve sluníčku neviděl balon, a míč protlačil do sítě důrazný Tichý,“ řekl k první půli Linhart. „Druhý poločas nemohl začít hůř a po individuální akci Hološka jsme hned v první minutě inkasovali a po chvilce z totožné akce málem podruhé, to nás ale zachránil Míšek. Naštěstí se trefil z dálky podruhé Vančura a bylo hotovo. Ke konci jsme ještě do otevřené obrany domácích mohli nějaké góly přidat, ale i tak u nás se šestnácti body panuje velká spokojenost,“ mnul si spokojeně ruce hlízovský kormidelník.

Branky: 48. Kovalov - 12. a 64. Vančura, 16. Maxa, 45. Tichý. Poločas: 0:3.

Hlízov: Míšek – Kubín, Vančura (90. Martínek), Král, Šesták (87. Málek), P. Růžička, M. Šváb, Maxa, Kruliš (51. Hačka), T. Šváb (76. Vojtíšek), Tichý (81. Jilemnický).