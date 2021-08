Hlízov - Pěčice 0:0

„Ani nejsem zklamaný,“ uvedl po utkání trenér Hlízova David Linhart. „V prvním poločase jsme měli šest vyložených šancí, dvakrát jsme trefili tyč. Soupeř neměl vůbec nic. Také šance prostě musíme dát a v poločase to mohlo být čtyři nula. Ve druhém poločase jsme chtěli o výsledku rozhodnout co nejdříve, ale od sedmdesáté minuty už to byla křeč a pak nám došly síly. V nastavení jsme trefili z malého vápna nohy gólmana,“ hodnotil utkání Linhart. „Je to obrázek celé naší přípravy. Sice jsme chodili ve slušném počtu, ale skoro půlka týmu byla na dovolené. Dvakrát se dokonce rušilo přípravné utkání. Takovou facku jsem čekal, protože příprava dobrá nebyla. Navíc máme dost zraněných,“ líčil své pocity kouč Hlízova.

Hlízov: Míšek – Šusta (76. J. Růžička), Jarůněk, Frejlach (5. M. Šváb), Tafel, Šesták, Puk (60. Tomíšek), P. Růžička, Hačka, Výborný, Vyhnánek.