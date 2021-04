Fotbalisté Vrdů odehráli během podzimu pouze sedm zápasů I. B třídy, skupiny C. Jsou s deseti body na sedmé příčce. Do konce podzimní části jim chybí pět zápasů. Slavoj je ale dohrávat nechce.

Hrající trenér fotbalistů Slavoje Vrdy Milan Tomíšek (vlevo). | Foto: Deník/Michal Pavlík

„Společně se pochopitelně nescházíme. Celou zimu jsem klukům do skupiny psal, aby chodili běhat sami, protože budou fyzičku potřebovat. Nic velkého,“ řekl k současné situaci hrající trenér Vrdů Milan Tomíšek. V dohledné době očekává, že se restrikce rozvolní. „Pak bychom se mohli sejít a normálně trénovat. Jinak jsem to nechal na hráčích. Já třeba chodím běhat třikrát v týdnu celou zimu. Nemůžu zaručit, že chodili všichni. Myslím, že více jak polovina týmu se na to vykašlala.“