Bílé Podolí – Žiželice 3:0

„Získali jsme povinné vítězství, ale bylo to velké trápení, i když jsme nakonec vyhráli tři nula,“ ulevil si po utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Žiželice nepodaly špatný výkon, ale měly i smůlu, hlavně v zakončení. Na obou stranách se vyznamenali gólmani, oba chytili velké množství vyložených šancí. Skóre mohlo vypadat úplně jinak. Naše hra ale dobrá nebyla, kdybychom neporazili poslední tým tabulky, bylo by to špatné. Alespoň jsme potvrdili vítězství z minulého kola,“ radoval se kouč vítězného mužstva.

Branky: 58. a 84. Syutyk, 20. Švadlenka. Poločas: 1:0.