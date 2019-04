Hosté mohli ke konci prvního poločasu vyrovnat, ale se střelou si poradil brankář Karban. Ve druhém poločase měl dobrou příležitost čáslavský Čuchal, branku ale nedal. Neprosadil se ani jeho spoluhráč Kamil Petrů, který šel sám na bránu. Krátce před koncem utkání mohlo dojít k vyrovnání, střela šla ale do čáslavského obránce. Čáslavská rezerva tak zvítězila 1:0, čímž si zajistila zisk tří bodů.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, hráli jsme aktivně, napadali jsme soupeře, jediné, co scházelo, bylo lepší zakončení. Šance měli Richard a Chadraba z rohových kopů, ani jeden se ale neprosadil. Dále jsme měli dobré šance, žádná z nich ale neskončila brankou. Branku jsme dali ve třicáté minutě, Kamil Petrů přihrál na Trekovala, který šel sám na bránu a poslal nás do vedení. Měli jsme trochu štěstí, protože Trekovala nestíhal obránce kvůli zranění, ale to se může stát. Ke konci poločasu nás jednou podržel brankář Karban, který zneškodnil dobrou ránu hostů,“ zhodnotil první poločas čáslavský trenér Jakub Svoboda.

„Druhý poločas už nebyl tolik v naší režii, stejně jsme si ale vytvořili šance, nicméně jsme je neproměnili. Sám na bránu běžel Čuchal, branka z toho ale nebyla, do dalšího úniku se dostal Kamil Petrů, kterému na poslední chvíli odebral míč jeden z obránců. Další naší šanci, do které se dostal Ronovský, toho ale vychytal hostující brankář. Dvě minuty před koncem jsme se v obraně nedohodli a mohla z toho být vyrovnávací branka, naštěstí šla střela do obránce. Nakonec jsme zvítězili a získali tři body, musíme se ale zlepšit v útoku, stejně ale hráči zaslouží pochvalu. S vítězstvím jsem spokojený,“ přidal hodnocení druhého poločasu Svoboda.

Čáslav B – Mnichovo Hradiště 1:0

Branka: 30. Trekoval.

Čáslav B: Karban – Plíhal, Pavlík, Richard (61. Vrána), Lebduška – Uher (90. Plachý), Vocel (76. Jirků), Čuchal, K. Petrů – Chadraba (58. Ronovský), Trekoval. Trenér Jakub Svoboda.

Mnichovo Hradiště: Kroupa – Prokorát, Pokorný, Hofman (33. Říha), Honc, Krejza, Jíra, Sobol, Charvát, Rakouský (79. Nohýnek), Vegricht. Trenér Miroslav Jindra.