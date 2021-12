Sedmnáct bodů je celkem dobrých, je to celkem uspokojivé. Hlavně s ohledem na to, s jakým kádrem disponujeme, v této naší situaci je to celkem dobré. Většinu bodů jsme uhráli na svém hřišti, kde nám hodně pomohl Jelínek, který dokáže strhnout celý mančaft k lepšímu výkonu.

Potýkali jste se s nevyrovnanými výkony i výsledky. Čím si to vysvětlujete?

Právě asi tím, že doma na našem menším hřišti si více dovolíme. Máme pár starších hráčů a doma na malém hřišti to ubojujeme. Pokud hrajeme proti techničtějšímu soupeři, tak máme problémy.

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám nedařilo?

Především o nadstandardní výkony našeho brankáře Dastycha. Držel nás, byl to jeden z našich nejlepších hráčů. On se dokázal vyvarovat chybám a hodně nás držel.

Doma jste ani jednou neprohráli, naopak venku jsme vyhráli jen jednou. Proč tomu tak je?

Na první místo bych dal asi přítomnost Libora Jelínka v domácích zápasech. Je to naše ikona a jsme rádi, že hraje aspoň domácí zápasy. Sice už netrénuje, ale v zápasech je hodně platný. Jeho důraz a zkušenosti na soupeře platí.

Která bodová ztráta vás mrzí nejvíce?

Po půlce sezony jsme se bavili o tom, kde jsme mohli body získat a kde jsme zbytečně ztratili. V domácím utkání s Městcem Králové jsme vedli za dvacet minut dva nula, zápas ale nakonec skončil nerozhodně tři tři. To je asi nejbolestivější ztráta. Herně jsme nepropadali ani venku, výsledkově to ale nebylo ono.

Osm gólů dal na podzim Tomáš Švadlenka. Je to hlavní tahoun ofenzivy?

Tomáš je srdcař a domácí hráč. Mohl dát i více gólů, to by ale musel hrát více na hrotu. Často jsem ho dával do středu zálohy, vepředu by dal gólů víc. Ve vápně a v zakončení je dobrý.

Bude se v dlouhé zimní přestávce výrazně měnit složení vašeho mužstva?

Někoho bychom chtěli přivést, někoho máme vytypovaného, potřebujeme omladit. Jeden z hráčů chce odejít, tím je Ukrajinec Taras Syutyk, který byl nadstandardní a dal nějaké důležité góly. Koukneme se po mladých, abychom je zapracovali a tým omladili.