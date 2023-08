Velmi špatný vstup do nové sezony v krajském přeboru mají fotbalisté Kutné Hory. Po čtyřech kolech jsou bez jediného bodu. A klub už také sáhl k výměně trenéra. Ve Velimi už vedl tým nový kouč, kterým je Milan Ujec. Ten na lavičce nahradil odstoupivšího Libora Tichého.

Milan Ujec | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Manažer kutnohorského klubu Miloš Malina uvedl, že se s Tichým rozešli v dobrém. Sám Libor cítil, že to není ono. Takže neuspokojivé výsledky nebyly to hlavní. Po úvodní vysoké porážce si Libor sám stanovil, že pokud tým neuhraje z dalších dvou zápasů šest bodů, že skončí,“ řekl Malina. „Napadl mě jako trenér Milan Ujec, kterého znám velice dobře dlouhou dobu. Byli jsme ve spojení, občas jsme si zavolali. Akci jsem rozjel a dohodli jsme se,“ přidal manažer kutnohorské Sparty.

Pokud by to bylo možné, mohl by Libor Tichý působit v jiné roli nebo u jiného družstva v klubu. „Nabídl jsem mu post asistenta, ale nechtěl. Byl bych rád, kdyby se u nás zase zapojil, protože trenér je to výborný,“ doplnil Malina, který také prozradil, že se poohlíží po posilách.

Sám Libor Tichý se k odchodu vyjádřil ve stejném duchu. „Po výprasku v prvním kole jsem řekl že musíme získat šest bodů, jinak končím. A to se nestalo. Nabídl jsem svoji funkci a klub to přijal,“ řekl bývalý kouč Kutné Hory.

Jeho posledním zápasem na lavičce Sparty tak mělo být předehrávané kolo v Dobříši, kam ale kvůli nehodě na motocyklu ani nedojel. Naštěstí vyvázl s menšími zraněními.

Kutnou Horu tak vedl při své premiéře u kutnohorského mužstva Milan Ujec ve Velimi, kde jeho družina prohrála těsně 0:1. Ujec v minulosti hájil jako hráč barvy Čáslavi, Kolína, Hradce Králové nebo Pardubic. Jako trenér už vedl týmy Dvora Králové, Živanic nebo Vysokého Mýta.