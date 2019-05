Hned minutu po začátku zápasu mohla Kutná Hora vést, ale Wolf nastřelil pouze tyč, další šanci domácích nevyužil Filipec, který pálil nad, ani šance Hradílka neskončila brankou, když jeho pokus vychytal hostující brankář Weisser. Dobrou přihrávkou poslal do šance Piskače Wolf, kutnohorský záložník ale těsně nedošáhl na balon. V sedmadvacáté minutě přinesly snahy domácích výsledek, Kulhánek vystřelil z velkého vápna, a brankář Tuchlovic si nešťastně srazil míč do vlastní brány. Krátce před koncem první půle zahrával přímý kop Wolf, který krásnou ránou k tyči překonal Weissera podruhé. První poločas byl v režii domácího celku, který zaslouženě vedl 2:0.

Dvoubrankový náskok domácím moc dlouho nevydržel, minutu po zahájení druhého poločasu překonal brankáře Malého přízemní střelou Procházka. Bezpečný náskok mohl Kutnohorským vrátit Saulich, jeho pokus šel ale nad bránu. Na druhé straně se do hezkého průniku dostal jeden z hostujících hráčů, ke střele se ale díky zákroku domácího obránce nedostal. Pak se do šance dostal Kacafírek, jeho hlavička ale postrádala razanci a tak s ní Weisser neměl menší problém. O chvíli později střílel placírkou Wolf, jeho pokus šel ale přímo doprostřed brány, další šance Kacafírka v podobě tvrdé střely se také neujala. Následoval trest za neproměněné šance, v jednašedesáté minutě se do šance dostal tuchlovický Brnovják, kterému se podařilo překonat brankáře malého a vyrovnat na 2:2. To ale nemuselo mít dlouhého trvání, sám na bránu šel Kacafírek, jehož pokus ale nešel ani na bránu. Následná tvrdá střela Wolfa ztroskotala u Weissera. Domácí přece jen dali třetí branku, když se z přímého kopu nádherně prosadil Ondřej Filipec. Poslední šanci měl Hradílek, jehož pokus srazil brankář na břevno, z následné dorážky mířil Hradílek slabou střelou do tyče. Kutná Hora si vedení už udržela, proti Tuchlovicím tak vyhrála 3:2.

„První poločas se mi líbil, navázali jsme na dobrý výkon z pohárového utkání, byli jsme dominantní, hráli jsme vysoko, vytvářeli jsme si šance. Bohužel jsme dali jenom dvě branky, což bylo málo, protože druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Hráli jsme vlažně, přitom jsme v poločase v kabině měli jasné pokyny, ale hned minutu po začátku druhé půle jsme inkasovali. Nepoučili jsme se z toho, hráli jsme ležérně, až došlo k vyrovnání. Zápas se najednou z jasné záležitosti proměnil v drama, naštěstí jsme ze standardní situace dali třetí branku. Mrzí mě to, trápí nás proměňování šancí, nejsme schopni je proměnit, mohli jsme vést o čtyři branky už po první půli. Jinak jsem ale se třemi body spokojený,“ zhodnotil utkání trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Tuchlovice 3:2 (27. Kulhánek, 44. Wolf, 86. Filipec – 47. Procházka, 62. Brnovják)

Kutná Hora: Malý – Marek, Franc, Filipec, Saulich (79. Cimr) – Semrád – Hradílek, Piskač, Wolf – Kulhánek – Kacafírek. Trenér Radek Kulhánek.

Tuchlovice: Weisser – Pilař, Hornof, Tirol, Pospíšil, Brnovják, Kubů, Krsek, Šedivý, Procházka, Hadrika. Trenér Martin Hřídel.