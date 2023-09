Souboj o první místo tabulky, který měl ale jasného vládce. Tím se stala fotbalová rezerva Kosmonos, která nadělila na svém hřišti potupného bůra nováčkovi krajské I.A třídy z Vrdů. Hostům nevyšel začátek zápasu a za dvacet čtyři minut prohrávali o tři branky. A z toho už se nezvedli.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Kosmonosy B – Vrdy 5:0

„Týdenní příprava a práce vzaly za své už po pěti minutách, ve kterých jsme neproměnili svou šanci a následně Kosmonosům darovali vedení ztrátou míče ve vlastním vápně. O pár minut později přišlo od nás nedůrazné zakončení, následný prohraný ostrý souboj a branka z rychlého protiútoku. Od té doby jsme se schovávali před přihrávkami a soupeř hrozil z rychlých brejků,“ okomentoval první dějství trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust. „Vstup do druhé půle byl od nás stejný, ve třetí minutě opět potrestaná rozehra ve vápně. Kosmonosy stále hrozily přímočarostí a rychlostí, ale od nás už přišly ve druhém poločase úseky hry, ve kterých už to kombinačně vypadalo lépe. Zasloužená prohra by nás měla nasměrovat ke zvládnutí těžších momentů v zápase, ale nevím, jestli nebudeme muset rozšířit realizací tým o psychologa,“ usmíval se Masopust.

I.B třída: Exligista Koloušek se v Paběnicích uvedl gólem, jeho tým ale padl

Branky: 5. a 14. Havlas, 24. Boxan, 48. Dadiveren, 60. Husák. Poločas: 3:0.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Nový (80. Šablystyy), Šveřepa, Kapounek, Volenec, Mikyska (37. Kloc), Šranko, Vávra (62. Víšek), Havrda, Semrád.