Kunice – Uhl. Janovice 5:0

„Výsledek je krutý, prostě fotbal nemá logiku. My jsme ale nedávali branky. První jsme dostali hodně brzy, pak jsme hru očili a byli jsme jednoznačně lepší. Tutové příležitosti jsme ale zahodili, dokonce jsme neproměnili ani pokutový kop. Po změně stran jsme už byli odevzdaní, vlastně bylo po zápase. Prohráli jsme si to sami, protože jsme nedávali šance,“ vyprávěl po utkání trenér poražených Radek Förster.

Jeho tým hrál celý druhý poločas v deseti, na konci první pětačtyřicetiminutovky viděl zblízka červenou kartu Marek. „Bylo to za faul. Bylo to trochu sporné vyloučení, ale dneska se takové zákroky takto posuzují. A my jsme ve druhé půli už neměli síly,“ dodal Förster.

Branky: 10. a 45+5. Zderadička, 66. Ševčík, 68. Luňák, 81. Skála. ČK: 43. Marek (Uhl. Janovice). Poločas: 2:0.