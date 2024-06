Horky, které skončily na desátém místě krajské I.A třídy ve skupině B, se rozhodly hrát jen okresní soutěže. Volné místo tak patří Uhlířským Janovicím. „Kluci chtěli, tak jsme to vzali,“ culil se trenér Uhlířů Martin Dotlačil, který chtěl soutěž vyhrát, ale to se jeho družině nepovedlo. O maličký kousíček zaostala. První skončily Říčany.

Těsně po sezoně nebyl klub rozhodnutý, zda by vyšší soutěž vzal, pokud by ta možnost přišla. Nakonec funkcionáři kývli. „Na vyšší soutěž se těšíme. Bude to pro nás zase nová zkušenost,“ uvedl kouč Uhlířských Janovic. „Zase tak dlouho jsme se nerozmýšleli. Většina kluků byla pro postup, tak to klaplo,“ přidal Dotlačil.

Velké změny v kádru se ale nedají předpokládat. Alespoň tak prozatím mluví kouč. „Posílit bychom chtěli, ale bez peněz to nejde. Nechceme u nás někoho platit, proto to budeme mít složité,“ uvědomuje si Dotlačil, který se samozřejmě po hráčích a případných posilách pro doplnění kádru začal poohlížet. „Zkoušíme přivést gólmana Marka Štiku z Průhonic. Známe se spolu hodně dlouho, takže uvidíme, jak pochodíme v Průhonicích. Druhého brankáře bychom potřebovali, protože jsme celou sezonu táhli jen s jedním gólmanem. Jinak ale velké posílení nebude,“ podotkl Martin Dotlačil, jehož tým začne s přípravou v polovině července. „Ta příprava je krátká, ale snad to bude stačit,“ přidal kouč Uhlířů.

Kromě hráčů bude muset sehnat spolupracovníka do realizačního týmu. „Skončil vedoucí a asistent Novotný, bylo to z časových důvodů. Takže budu shánět někoho k sobě,“ dodal trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.