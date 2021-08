Letní příprava v Uhlířských Janovicích probíhá hladce. „Díky dlouhé pauze byli všichni natěšení. Navíc jsme hráli pohár. Neměli jsme ani tak dlouhou pauzu,“ upřesnil trenér Radek Förster, který si pochvaloval i připravenost hráčů: „Fyzicky se každý připravoval a fotbal se přece nezapomíná. V té pauze úplně takový problém nevidím.“

V rámci přípravy na novou sezonu vyhrály Uhlířské Janovice okresní fotbalový pohár. Další zápasy teprve chystají. Nad možností hrát v dalším ročníku I. B třídu vedení klubu neváhalo. „Nabídku jsme přijali hned. Tým si to přál vykopat, což bohužel nešlo. Rozhodně mají kluci kvalitu na I. B třídu,“ uvědomoval si Förster a promluvil o ambicích: „Máme zkušenější kádr, než když tihle kluci naskočili z dorostu hned do I. A třídy. Nedokážu odhadnout, zda budeme hrát nahoře nebo dole. To ukáže čas.“

Může současná generace janovických fotbalistů vrátit A tým do I. A třídy, kde hráli uhlíři mnoho let? „Možná ano, ale není to naším primárním cílem. Pokud by se dařilo, bylo by to hezké,“ odpověděl trenér. Jedinou změnou v kádru je odchod Tomáše Vyhnánka do Hlízova. „Jeho bude těžké nahradit. Jinak nikdo nepřišel,“ dodal kouč nováčka Förster.