Uhlířské Janovice – Polaban Nymburk 1:3

„Nemám slov. Řekli jsme si, co bude Nymburk hrát, křížné míče na křídlo, přečíslení od beka a hned nahoru. První poločas jsme to plnili dobře, měli jsme i jasné tři gólovky, bohužel nás sráží klid v zakončení. De fakto na 0:1 jsme dostali v době, když jsme měli jasnou gólovku, místo zakončení jsme řešili nesmyslnou přihrávku z malého vápna na druhou stranu, gólman to chytil vykopl a z brejku jsme dostali gól. Poté jsme dali z penalty na 1:1,“ popsal první poločas trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Druhý poločas byl od nás hrozný, přestali jsme běhat, komunikovat a taky že jsme dostali gól. Poté nechápu situaci, snažil jsem se nabádat hráče, ať dáme hlavu nahoru, nic se neděje, času bylo dost. Ale nešly nám nohy, nedařilo se. Na 1:3 jsme dostali z trestňáku asi ze třiceti metrů, což byl hřebíček do rakve. Nebyla to ani žádná rána, bohužel propadla do brány. Musíme se vzchopit, pokračovat dál a navázat na první poločas,“ uvedl Dotlačil.

„Věřili jsme, že můžeme uspět. Což se také potvrdilo. Vítězství se ale nerodilo lehce. Domácí se snažili hrát fotbal a nebyli jednoduchým soupeřem. Nehráli jsme tak dobře dozadu jako v předchozích zápasech. Proto byly v prvním poločase vidět šance na obou stranách. Ve druhém jsme měli již výrazně více ze hry a zaslouženě získali tři body. V závěru jsme si jen museli pohlídat standardní situace, což se nám povedlo. Můžeme se tak radovat ze tří bodů. Do spokojenosti s naší hrou mi toho ještě dost scházelo,“ řekl po vítězství na půdě soupeře trenér Polabanu Nymburk Vít Caudr.

Branky: 35. Vyhnánek (z PK) – 14. Hrdlička, 51. Vacík, 74. Hoffmann. Poločas: 1:1.

Uhlířské Janovice: Břečka – Barták, Zadražil, Novotný (23. Šmejda), Kulhánek (82. Bílek), Šusta (82. Vinický), Randliszek (46. Veselý), N. Marek, J. Kopp, Vyhnánek, Beneš (71. Roubíček).

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Holakovský, Hoffmann, Krušinský, Macek (83. Hobík), J. Šimon, Hrdlička (90. Sladkovský), Vacík, Hájek, Wiehl (87. Kukla).