Čáslav B – M. Hradiště 2:0

Na čtyři prohry dali čáslavští fotbalisté zapomenout už v prvním poločase. Ve 22. minutě se trefil Vilím, za dalších osm minut přidal druhý zásah Kopp. A to stačilo na tři body.

„V tomto utkání byl úkol jasný a to sice po čtyřech prohraných utkáních konečně vyhrát. Výhra se ale nerodila vůbec jednoduše. Po celou dobu utkání jsme byli organizování a zodpovědně jsme bránili, tak jak jsem po klukách požadoval. Dále musím kluky pochválit za bojovnost utkání. Odmakali to všichni poctivě a odměnou za to jsou tři body,“ lebedil si trenér čáslavského celku Lukáš Jirků. „Když vezmu v potaz, že máme mimo hru tři stopery a obranná řada byla v netradičním sestavení, tak je to super výsledek a především pak v obranné fázi skvělá práce celého týmu. Nadstavbou toho je, že se nám podařilo vstřelit dva góly a další dvě stoprocentní šance jsme bohužel neproměnili. Ale i tak bereme výhru dva nula. Skvěle se nám dařilo vykrývat rozehrávku soupeře, s čímž měl protivník značné problémy. Jediné, co mě může na utkání mrzet, je pasivní hra ve druhém poločase, kdy jsme se zbytečně strachovali o výsledek a báli se hrát směrem dopředu,“ vyčítal svým svěřencům kouč Jirků.

Branky: 22. Vilím, 30. Kopp. Poločas: 2:0.

FK Čáslav B: Barták – Čáp, Eisner (67. Dastych), Kulhánek, Papoušek, Lebduška, Vilím, Kopp, Kurka (34. Konyvka), Tůma (75. Novák), Havrda.