Jediný gól rozsoudil souboj fotbalové I.A třídy mezi celky Unionu Čelákovice a Hlízova. Ten dal hostující Martin Puk necelé čtyři minuty poté, co přišel na hrací plochu jako střídající hráč. Union byl blízko vyrovnání na konci, střela Halouna ale skončila na břevně. V prvním poločase byli současně vyloučeni domácí Mašek a hostující Maxa za vzájemnou potyčku.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čelákovice – Hlízov 0:1

„Hosté vstoupili do utkání agresivněji, a tak se brankař Schlosser nenudil od prvních minut. A to ještě bylo na obou stranách několik nepřesných zakončení. Dobrou možnost měl po Kovalově přihrávce Filip, ale přestřelil. Ve 38. minutě po faulu našeho hráče došlo mezi hráči ke strkanici a tu odměnil sudí červenou kartou po jednom hráči každého celku. Druhý poločas měl podobný průběh jako první. Rozhodnutí přišlo v 57. minutě, kdy jsme zbytečně ztratili míč v našem pokutovém území a pohotový Puk snadno překonal Schlossera. Snažili jsme se alespoň po bodíku, ale nebylo nám souzeno. Největší šanci zahodil v závěru Haloun, jehož střela asi z deseti metrů orazítkovala břevno,“ popsal důležité momenty utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Fotbalová I.B třída pro nás pomalu otevírá vrátka,“ dodal Šikl.

„Měli jsme skvělý úvod. Dostali jsme se do několika šancí, které jsme však trestuhodně neproměnili. Domácí se oklepali a začali hrozit z rychlých protiútoků. Zápas ovlivnilo oboustranné vyloučeni v závěru poločasu, potom už úroveň zápasu trochu upadla,“ řekl k první půli hostující trenér David Linhart. „Druhý poločas to byl takový hurá fotbal se spoustou chyb na obou stranách a bylo jasné, že kdo dá gól, tak asi vyhraje. Gól jsme vstřelili my Martinem Pukem, který začal naskakovat po vleklém zranění,“ přidal hlízovský kouč. „Celkově jsem ale ze zápasu zklamaný. Čelákovice nám dlouhodobě nesedí, ale na jaře jsme na vlně a čekal jsem, že je přejedeme daleko lepším výkonem, než jsme podali. Přišlo mi, že se nám nechtělo moc běhat. Přitom na úžasném hřišti, jaké mají, je radost hrát,“ dodal David Linhart.

Branka: 57. Puk. ČK: 38. Mašek – 38. Maxa. Poločas: 0:0.

Čelákovice: Schlosser – Bílek, Mašek, Fantík (71. Arazim), Filip, Kovalov, Skuhravý, Skalický, Pánek, Koch (77. Mikoška), Sebera (53. Haloun).

Hlízov: Míšek – Král (53. Puk), Jilemnický (53. T. Šváb), Martínek (46. Tafel), Šesták, Maxa, Tichý (77. Para), J. Růžička, M. Šváb, Vojtíšek (68. Hačka), P. Růžička.