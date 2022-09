„Utkání s kvalitním soupeřem začalo hned šancemi na obou stranách, Matěj Novotný hlavou neproměnil, soupeře vychytal Holešovský. Hlízov těžil dost z brejků, ty nám dělaly značné problémy. Vedení jsme se ujali po faulu na Škareckého z penalty, kterou proměnil Kotek. Do druhého poločasu vstoupil dobře soupeř, který si vypracoval tři velké příležitosti, ve všech případech se zaskvěl náš gólman. Vyrovnání přišlo z přímého kopu, kdy se pěkně trefil hostující Šusta. O třech bodech rozhodl po rohovém kopu Škarecký. Trochu vydřená a upracovaná výhra s velmi dobrým soupeřem,“ hodnotil zápas trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

Jeho slova podtrhl i jeho asistent Radek Hanuš. „První poločas jsme dominovali, soupeř zahrozil pouze ze dvou brejkových situací, ale nedařilo se nám kvalitně zakončit. Až po faulu hostů jsme zkušeně proměnili pokutový kop. Do druhého poločasu jsme nepochopitelně nastoupili bez patřičného nasazení a soupeř začal být nebezpečný. Z dobře trefeného trestného kopu se hostům povedlo srovnat a začínalo se od nuly. Nám se konečně povedlo proměnit rohový kop a i přes několik šancí hostů se ukázalo, že tenhle gól byl rozhodující. Vyhráli jsme nelehký zápas, věřím, že to pro nás bude povzbuzení k další práci,“ přidal se k trenérovi Hanuš.

„Klidně bychom mohli vydat a napsat příručku ´Jak hloupě ztratit vyhraný zápas´,“ podotkl po utkání rozmrzelý trenér Hlízova David Linhart. „Po úvodním platonickém tlaku domácích jsme se dostali jen první poločas do třech samostatných nájezdů, které jsme neproměnili, i když při jednom jsme obešli i brankáře. Ten fauluje, my to ustojíme a netrefíme prázdnou branku,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér hlízovského celku. „Nymburk nám hrozil po akcích křídel, kde jsme se nezdvojovali a nechávali se obejít, ale nic podstatného až do přísné penalty neměl. Druhy poločas jsme chtěli využít dlouhých balonů za obranu, se kterými měli domácí obrovské potíže, což se nám dařilo a jen v prvních pěti minutách šel Filip Tichý dvakrát sám na bránu, ale bohužel neproměnil. Vyrovnání přišlo z trestného kopu Šusty, který míč trefil na gólmanovu stranu a ten si nakročil za zeď. Následoval další náš festival zahozených šancí, Nymburk nebyl skoro za půlkou. Rozhodující gól jsme inkasovali po odkopu domácích, kdy jsme v převaze tři na jednoho měli balon pod kontrolou na půlce, ale naší ležérností jsme vymysleli šedesátimetrovou malou domů a nesmyslný ojedinělý roh. Po něm nám míč po třech tečích proskákal do brány. V konci zápasu jsme ještě dali břevno a dvakrát ve stoprocentní šanci selhali. Jsem neskutečně zklamaný, protože při počtu osmi tutovek jsme měli vyhrát o tři góly, místo toho jsme bez bodu,“ vyprávěl po utkání David Linhart.

Branky: 43. Kotek (z PK), 73. Škarecký – 57. Šusta. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Kotek, Hoffmann, Hrdlička (76. Wiehl), Daněk, R. Novotný (54. Jarschel), Vaníček (61. Bílek), Hobík (73. Drobný), Mejzr, Škarecký, M. Novotný (44. Vacík).

Hlízov: Kovařík – Šusta, J. Růžička, Puk, P. Růžička, Tafel, Váňa (64. Vyhnánek), Tichý (67. T. Šváb), Maxa, Král (54. Šesták), M. Šváb (80. Švec).