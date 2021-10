Městec Králové – Vrdy 3:1

„Uspěli jsme díky výborně organizované defenzívě celého mužstva. Mladému a houževnatému soupeři jsme dovolili prakticky pouze dva pokusy pro přímé ohrožení naší branky. Hned v samém začátku utkání nás podržela branková konstrukce, my jsme se prosadili krásnou střelou Tůmy chvilku před poločasem. Do přestávky jsme stihli ještě vstřelit druhý gól, z pokutového kopu se opět prosadil Šmidrkal. Penaltě předcházel naprosto nepochopitelný a především brutální zákrok brankáře na Kubelku. Do druhého poločasu jsme šli s cílem navázat na poctivou obrannou fázi a nepouštět soupeře do zakončení. To se dařilo až do pětasedmdesáté minuty, kdy nepříliš povedený trestný kop skončil v naší síti. Drama jsme však nepřipustili díky uklidnění z kopačky Velenského. Dosáhli jsme výborného výsledku po odmakaném utkání,“ pochvaloval si hrající spolutrenér královéměsteckého týmu Michal Poděbradský.

„Odehráli jsme zápas bez gólových šancí ze hry, který rozhodly standardní situace. V prvních třiceti minutách jsme hráli velmi dobře, bohužel z našeho tlaku jsme trefili pouze jedno břevno. Pak hosté hru vyrovnali a před koncem poločasu se dvakrát prosadili. Poprvé po odraženém míči z přímého kopu a vzápětí i z penalty. Druhý poločas byl hodně ubojovaný, snížili jsme střelou z přímého kopu, ale vzápětí se podobně prosadili i domácí. Zápas rozhodla velmi dobrá obrana domácích,“ souhlasil s domácím trenérem i kouč hostujícího mužstva Roman Masopust.

Branky: 39. Tůma, 42. Šmidrkal (z PK), 80. Velenský – 76. Truksa. Poločas: 2:0.