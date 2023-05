Tak už došlo i na čáslavské béčko. Tým trenéra Vratislava Junka poprvé v jarní části sezony krajské I.A třídy prohrál. Po pěti výhrách a jedné remíze v dohrávce padli čáslavští fotbalisté na svém stadionu s týmem Úval. Hosté vedli krátce po pauze už o tři branky, třetí gól dal exligista Hološko. Domácí finišovali, dali dva góly během dvou minut, ale na body nedosáhli.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Úvaly 2:3

„Zápas to byl stejně jako minule opět o zcela rozdílných poločasech. První půlku jsme neměli nic, vlastně měli, dokázali jsme soupeři připravit šance, které by sám nevymyslel a do kabin jsme šli za stavu 0:2. Změnili jsme rozestavení a vystřídali dva hráče. Druhá půlka byla jednoznačná. Úvaly se v podstatě nedostaly přes půlku a často ani z vápna. Bohužel při rozehře náš stoper, aniž by byl pod tlakem, nahraje útočníkovi přímo před bránu, který lehce skóroval. Takže výsledek byl v tu chvíli 0:3. Soupeře jsme tlačili a snížili na 2:3, víc jsme už nedokázali. Do plné obrany je složité hrát,“ hodnotil utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Teď budeme mít soupeře z horních příček tabulky, tak to bude těžké,“ dodal Junek.

Jaroslav Sochor: Runda panáků potěší víc než peníze do kasy

Branky: 68. Klepal, 70. Špičák - 11. Schovanec, 45. Urban, 58. Hološko. Poločas: 0:2.

Čáslav B: Kubát – Marek, Kubín, Špičák, Lebduška (46. Spáčil), Novák (46. Dastych), Klepal, Mach, Konyvka, Tuzar, Vrána.