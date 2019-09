Hlízovští fotbalisté šli do vedení v sedmnácté minutě, když se prosadil útočník Ondřej Puk, který zakončil akci Maxy. Dvě minuty před koncem prvního poločasu dal Hlízov druhou branku, Hačka našel Puka, který upravil na 0:2 pro hosty. Ve druhém poločase se na branku čekalo dvacet minut, pak se k míči dostal Puk, který překonal brankáře Kopeckého a zkompletoval hattrick. Za domácí o třináct minut později snížil Pekárek, další branky už ale Divišov nepřidal a hlízovití fotbalisté tak brali tři body za výhru 3:1 nad Divišovem.

„Na začátku utkání nás podržel brankář Vavřina, který nastoupil po dlouhé době, během které byl také zraněný, jako jednička. Ve čtvrté minutě chytil jasnou branku, od té doby jsme začali hrát, po dvou krásných akcích dal dvě branky Martin Puk. Poprvé zatáhl míč Maxa, přihrával pod sebe před prázdnou bránu, míč si našel Puk a dal první branku. Druhá branka začala u Hačky, který poslal Martina hlavou do ulice, pak už zbývalo jen překonat brankáře, a to se podařilo,“ zhodnotil první poločas hrající trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Ve druhém poločase jsme nechtěli udělat stejnou chybu jako v zápase proti Sokolči, kde jsme za našeho vedení zalezli. Chtěli jsme hrát aktivně, a po dvaceti minutách jsme dali třetí branku, to už nebylo moc co řešit. Vystřídali se všichni hráči, dostalo se i na ty, kteří v minulých zápasech příliš nehráli. Všichni si odvedli svoje, akorát mě mrzí obdržená branka, která je důsledkem několika taktických chyb. Mimo to jsem spokojený, kromě třech branek jsme měli dalších pět nebo šest vyložených šancí. Hráli jsme dobře, s tím souhlasili i domácí, výhra je zasloužená,“ doplnil Linhart své hodnocení.

Páté kolo I. A třídy odehrají hlízovití fotbalisté v sobotu 7. září. Svěřenci Davida Linharta přivítají na svém hřišti mužstvo Pšovka Mělník, čas výkopu je naplánovaný na 17:00. Zatímco Hlízov je stále stoprocentní a během čtyř zápasů nasbíral dvanáct bodů za čtyři výhry, soupeř z Mělníka má o šest body méně, když prohrál v Zárybech, a remizoval s Čelákovicemi a Českým Brodem B. Zajímávé je také porovnání vstřelených a obdržených branek obou nadcházejících soupeřů, Hlízovští nastříleli osm branek, a Mělník je na tom s devíti zásahy o jednu branku lépe. Hlízov ale obdržel pouhé dvě branky, zatímco Pšovka rovných šest.

Hlízov je po čtyřech kolech na druhé příčce Sport Invest I. A třídy, skupina B, na prvním místě je mužstvo Slavia Jesenice. Nejlepším střelcem soutěže je divišovský Vondrák, který vstřelil pět branek. Nejlepším střelcem Hlízova je Puk se třemi zásahy, které si připsal v zápase s Divišovem.

Divišov – Hlízov 1:3 (78. Pekárek – 17., 43., 65. Puk)

Divišov: Kopecký – Moravec, Srb, Blažíček, Rozsypal (46. Cacák), Babický (46. Campodonico), M. Vondrák, J. Vondrák, Pekárek, Lehán, Hanuš (54. Šmíd). Trenér Miroslav Kopecký.

Hlízov: Vavřina – Tomíšek (72. M. Šváb), Tafel, Navrátil, Výborný – Hačka (61. Frejlach), Růžička, kvíčala (82. Kopecký), Maxa, Šesták (61. T. Šváb) – Puk (67. Jarůněk). Trenér David Linhart.