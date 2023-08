/VIDEO, FOTO/ V rozdílném rozpoložení vstupovali fotbalisté Hlízova a Polabanu Nymburk do vzájemného utkání letošního ročníku krajské I.A třídy. Zatímco Hlízov dostal v prvním kole sedmičku od rezervy Kosmonos, to nymburský celek porazil v derby jasně Bohemii Poděbrady. První poločas branku nenabídl, v tom druhém padly tři góly. A dva do sítě hostí, takže Hlízova doma urval šťastnou výhru gólem v nastavení. Navíc byl na každé straně vyloučen jeden hráč.

Hlízov – Polaban Nymburk 2:1

„Vítězství jsme urvali doslova silou vůle,“ zhluboka si oddechl trenér Hlízova David Linhart. „Po katastrofálním minulém týdnu jsme bojovali a i když hra nebyla taková, jak jsem si představoval, tak jsme byli odměněni gólem v 94. minutě,“ pokračoval kouč. „Nutno říct, že hodně kvalitní Nymburk byl herně lepším týmem a my jsme museli i doma na můj vkus dost bránit a několikrát nás podržel Vavřina v bráně, který chytal výborně. Po hodně necitlivém vyloučení Krále se ale obraz hry úplně změnil, hosté přestali hrát a začali jsme hrozit my. První gólovku ještě Tichý nevyužil, za chvilku ho našel centrem výborně hrající Hačka a vedli jsme 1:0. Měli jsme tam potom dvě šance na pojištění výsledku, ale nechali jsme si v 90. minutě po nedůrazu vyrovnat na 1:1. V 94. minutě udržel výborně míč Vančura, byl faulován a kopl krásně standardku do kapsy, kde si to srazil hostující stoper do brány,“ popsal hlavní momenty utkání Linhart. „Jsem rád, že náš projev byl úplně jiný než v Kosmonosech a mužstvo bojovalo i po sporném vyloučení a vyrovnání v 90. minutě,“ těšilo hlízovského kormidelníka.

„Přesně na co jsem hráče upozorňoval, že k zápasu musí přistoupit stejně jako k minulému, tak se tak bohužel nestalo,“ mrzelo kouče hostujícího celku Ondřeje Murárika. „První poločas jsme sice byli více na míči a vytvořili si dvě šance, ale bylo to málo a naše hra byla pomalá. Druhý poločas jsme se zvedli, vypadalo to lépe, vytvořili jsme si další dvě šance, ty jsme ale neproměnili. Potom soupeř dostal červenou kartu, při které nám zranil hráče a do toho přišlo zranění druhého hráče. Musel jsem do toho sáhnout a to se vůbec nepovedlo. Než si to sedlo, prohrávali jsme 1:0, pak ještě Kotek dostal úplně zbytečnou červenou kartu. A když se nám v 87. minutě povedla pěkná akce, ze které Hoffmann srovnal a vypadalo to, že si odvezeme aspoň bod, tak si dáme z poslední standardní situace v utkání vlastní gól,“ byl zklamaný kouč Polabanu Nymburk.

Branky: 81. Tichý, 90+4. Vančura – 88. Hoffmann. ČK: 69. Král – 85. Kotek. Poločas: 0:0.

Hlízov: Vavřina – Kubín, J. Růžička, Kruliš (77. Martínek), Jilemnický, Vančura, Tichý (90. Málek), Vojtíšek (90. M. Šváb), P. Růžička, Hačka, Král.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík (64. Hoffmann), Drobný, Kotek, Daněk, Wiehl (71. Kovacs), M. Novotný, Sladkovský, Ruszó (64. Vaníček), Hobík (77. Hájek), Vacík.