Po debaklu z úvodního kola potřetí za sebou bodovali, podruhé za sebou na svém hřišti naplno. Fotbalisté Hlízova si na svém trávníku poradili ve vloženém kole s celkem Luštěnic, stačila jim na to jediná branka. Tu dal zkušený Vančura zkraje druhého poločasu.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Polaban Nymburk (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Luštěnice 1:0

„Chtěli jsme za každou cenu vyhrát a jsem rád, že se nám to povedlo. Měli jsme za jaro s tímto soupeřem nevyřízené účty,“ uvedl zkraje hodnocení David Linhart, trenér Hlízova. „V anglickém týdnu jsme chtěli zatížení rozložit mezi více hráčů, protože hrajeme zase v sobotu těžký zápas s Čáslaví. Prvních třicet minut se mi to ale z naší strany moc nelíbilo, kazili jsme jednoduché nahrávky a byl to takový hurá fotbal z obou stran. Od třicáté minuty už jsme měli převahu a Vančura trefil hezkou střelou břevno a dvě hezké individuální akce nedotáhl do gólu Král. Těsně před poločasovým hvizdem zahodil tutovku Filip Tichý, takže se šlo do kabin za stavu 0:0. Druhou půlku jsme začali dobře, kdy se po nástřelu Krále do vápna prosadil Vančura. Potom jsme změnili rozestavení, abychom právě Vančuru dostali více do hry a utkání už dohráli do konce,“ podotkl kouč vítězného mužstva. „Mrzí mě, ze se zatím nejsme schopni prosadit ze standardek, které jsou opravdu dobře kopnuté, ale podle mě tam nejdeme dost hladově a agresivně. Na druhou stranu mě potěšili střídající hráči, jak Kruliš, tak Jilemnický hru hodně oživili a hezkou střelou se blýskl i Vojtíšek,“ pochválil jednotlivce Linhart.

Branka: 49. Vančura. Poločas: 0:0.