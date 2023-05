„Bylo to klasické derby, plné osobních soubojů, někdy to bylo zbytečně hodně tvrdé. Na obou stranách došlo ke zranění,“ řekl po utkání předseda Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský. „Rozhodl větší hlad po gólech a lepší produktivita našich ofenzivních hráčů. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme soupeři oplatili porážku z podzimu,“ přidal Lovětínský.

Hodně spokojený byl střelec dvou domácích gólů Lukáš Jiráň. „Celý týden jsme se na derby připravovali, zvolili jsme výbornou taktiku, hru soupeře jsme měli dobře přečtenou. Nechtěli jsme nechávat rozehrávat stopera Kubánka, to byl náš záměr a povedlo se. Hosty jsme přejeli takticky i fotbalově. Dali jeden gól a to bylo od nich vše,“ řekl útočník Slovanu.

Hosté těžko rozdýchávali především zranění Nováka. „Utkání mělo všechny předpoklady, aby to byl fotbalový svátek. Dva týmy z horní poloviny tabulky, krásné prostředí a velký divácký zájem. Bohužel to skončilo blamáží, fotbal trpěl a my s ním,“ ulevil si po utkání fotbalista Bohemie Jiří Voříšek, který se na trávníke neobjevil. „O sportu to nebylo a my tahali po cely zápas za kratší konec. Fotbalová kultura v čele s arbitrem se vrátila do hlubokých devadesátek a vyvrcholila nutným příjezdem sanitky. To snad nikdo nechce vidět,“ uvedl Voříšek.

„Hrozně špatně se mi to komentuje. Všichni se na takový zápas těší a je velká škoda, že o tom nerozhodne fotbalové umění. Místo toho máme dva kluky mimo na tři týdny, ale na hřišti se to vůbec neřeší. Gratuluji Polabci k velkému úspěchu. Snad bude příští týden více o fotbalu,“ zhodnotil derby poděbradský obránce Ondřej Hněvsa.

Slovan Pdy – Bohemia Pdy 4:1

Branky: 31. Švára, 48. a 69. Jiráň, 90+3. Bulíř – 48. Havránek. Poločas: 1:0.



Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich (75. Ber), Borovička, Švára, Štěpánek, Říha, Šťastný (77. Hron), Mišák, Kafka (77. Pacovský), Jiráň (90. Bulíř), Riesz (87. Bernard).



Bohemia Poděbrady: Málek – Soukup, Kubánek, Hněvsa, Schulz (82. Zumas), Svoboda, Havránek, Králík (46. Křivský), Kalina, Vokatý, Novák (60. Suchánek).