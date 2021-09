Jesenice – Hlízov 1:7

„Kluky musím opět pochválit, hra měla většinu zápasu opět slušné parametry,“ těšilo hlízovského kormidelníka Davida Linharta. „Po opatrném začátku jsme dali krásný gól z dálky Láďou Maxou, brzy přidali druhý, domácí byli úplně opařeni a dost nám to usnadnili. Z role jsme trochu vypadli až za stavu pět nula, to já ale chápu. Tenhle stav svádí ke ztrátě koncentrace. Sestavu jsme přizpůsobili malému hřišti, vsadili jsme na soubojové hráče a přineslo to své ovoce. Spoustu stoprocentních šancí jsme ještě nevyužili. Takže za mě spokojenost, ale poradně nás prověří sobotní derby s Čáslaví, které chceme samozřejmě vyhrát,“ řekl kouč Linhart.

Branky: 69. Novotný - 20. a 85. Maxa, 46. a 60. Puk, 26. J. Růžička, 34. Tafel (z PK), 65. P. Růžička. Poločas: 0:3.

Fotbal Hlízov: Míšek – Šusta, J. Růžička, Tomíšek (54. M. Šváb), Puk (64. Jarůněk), Para (68. Hačka), Tafel, Šesták, Vyhnánek, P. Růžička, Maxa (90. Frejlach).