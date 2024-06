Všechny branky padly až ve druhém poločase. Domácí dohrávající sezonu bez stresu z umístění rozhodli o svém vítězství až v závěrečné desetiminutovce. Chybu v zadních řadách Sparty za vyrovnaného stavu po sólo úniku ztrestal Vondra, vzápětí zasadil do rozhozené obrany pojistku Muška. Právě jeho gól byl nakonec vítězný.

Na oba se můžete podívat na videu:

Fotbalisté Libiše dvěma góly v rychlém sledu znovu převzali nad zápasem s Kutnou Horou vládu, trefili se Tobiáš Vondra a Pavel Muška | Video: Luboš Kurzweil

Hosté dohrávající bez vyloučeného autora vyrovnání na 1:1 Piskače, který oplácel faul ohnáním se po soupeři, po špatné rozehrávce sokolů ještě v nastavení snížili. Víc ale nestihli.

„Zlomil nás druhý inkasovaný gól, protože jsme tam do té doby měli nadějné akce. Překvapivě. Domácí tým začal odpadávat a my jsme prostě nedokázali žádnou situaci dohrát. Třeba Křelina šel sám na branku, dokonce dvakrát, ale domácí ho vždy dohonili,“ smutnil trenér Sparty Pavel Šimáček, podle kterého měl tým minimálně remízu urvat.

„Za stavu 1:1 se lámal chleba a bohužel se zlomil ve prospěch domácích, což je pro nás velmi špatné. Za takového stavu jsme měli ten bod uhrát. Nevím, jestli by úplně něco řešil. Ale už proto, že domácí k zápasu nepřistoupili tak, jak by měli, což je s podvědomím blížícího se konce sezony pochopitelné. Místo, abychom toho využili, tak to prostě pokazíme,“ dodal kouč Sparty.

Náladu u svaté Barbory vylepšil před posledním kolem alespoň nedělní výsledek bodově srovnaného Mnichova Hradiště, které v náhradním azylu v Bakově podlehlo 1:2 Poříčí. Někdejší působiště trenéra Šimáčka tak na rozdíl od minulé domácí porážky s posledním tentokrát Kutnou Horu potěšilo. Ostře sledované ale bude určitě i podvečerní další snažení tři body ztrácejích Průhonic, tentokrát s Doksy…