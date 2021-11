Sokoleč – Čáslav B 3:1

Domácí borce čekal soupeř, který podpořil svoji sílu několika hráči z divizního áčka. A jako první šla také Čáslav do vedení. Po standardní situaci byl na správném místě Čáp. Jenže to jí vydrželo pouhé čtyři minuty. Křivánek napřáhl a jeho tečovaná rána se zastavila až v síti. A stejný hráč proměnil na konci poločasu penaltu. V 70. minutě pojistil výhru domácích Javorek, definitivně jasno bylo o minutu později, kdy dostal červenou kartu hostující Lebduška.

„Krásný závěr našeho podzimního válčení. Jsem nadšený! Tentokrát to bylo z mého pohledu herně velmi nadstandardní utkání. Především díky soupeři z Čáslavi, který přijel velmi dobře připraven. Naši hráči se dnes vybičovali k vynikajícímu kolektivnímu výkonu, který nás dovedl k vítězství 3:1 a tímto jsme zakončili podzimní část sezóny šňůrou dvanácti výher v řadě,“ zářil spokojeností trenér sokolečského týmu Jan Hlavatý. „Smekám před všemi našimi hráči. Závěrem chci poděkovat celému vedení SK Sokoleč za to, jaké perfektní podmínky nám připravovali po celou dobu podzimní části sezony. Děkuji i všem našim fanouškům za vynikající podporu,“ lebedil si Hlavatý.

„Podařilo se nám velice dobře vstoupit do utkání, když jsme v desáté minutě vstřelili branku. Do té doby jsme byli aktivní a kombinovali jsme po zemi. V podstatě ihned po vstřelené brance jsme nesmyslně vypadli z tempa a domácí začali přebírat otěže utkání. Do konce poločasu jsme již tahali za kratší konec,“ přiznal trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a poprat se o nějaký ten bod. To se nám bohužel nepodařilo a navíc byl po druhé, z mého pohledu přísné žluté kartě, vyloučen Lebduška. I přesto jsme si dokázali vypracovat nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ litoval Jirků.

Branky: 14. a 39. Křivánek (druhý z PK), 70. Javorek – 10. Čáp. ČK: 71. Lebduška (Čáslav). Poločas: 2:1.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, R. Hruška, Skokan, Křivánek, Javorek (90. Bártík), Trumpus, Kozel, Fink (90. Nágl), Provazník (84. P. Němec), T. Svoboda.

Čáslav B: Barták – Lebduška, Richard, Čáp, Kurka (85. Novák), Vilím (85. Dastych), Schovanec, Bašek (85. Kubín), Kopp (60. Konyvka), Chábera (46. Tůma), Ronovský.