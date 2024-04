Druhou výhru z posledních tří zápasů krajské I.A třídy si do tabulky připsali fotbalisté Slavoje Vrdy. Ti porazili rezervu Kosmonos na svém stadionu dvoubrankovým rozdílem, který si vytvořili během první půlhodiny utkání. V dalším průběhu už branka nepadla, domácí tak mohli slavit tříbodový zisk.

Vrdy – Kosmonosy B 2:0

„Lepší vstup do zápasu měli hosté z Kosmonos, kteří využívali rychlé náběhy křídelních hráčů. Po deseti minutách se hra vyrovnala a pomohli jsme si velmi dobrým pokrytím míče od Víška na útočné polovině,“ pochvaloval si práci forvarda trenér Vrdů Roman Masopust.

„První gól padl po rychlé akci Kapounka z pravého křídelního prostoru, když jeho přihrávku do malého vápna uklízel na zadní tyči Vávra. Po necelé půlhodině stejný hráč zvyšoval na dva nula, když proměnil nůžky z hranice vápna. I nadále jsme pak byli nebezpeční i ze standardních situací. Hosté měli velkou šanci po křižnem míči za obranu, když střelu jejich útočníka výborně zlikvidoval Kopecký. Ve druhé půli byly šance na obou stranách. Tu naši největší neproměnil hlavou do prázdné brány Semrád a ani dvojice našich dorostenců v rychlém protiútoku nedostala míč do sítě. I vzhledem k břevnu Plašila a dalším nebezpečným střelám přišla zasloužená výhra,“ radoval se kouč domácího celku.

Branky: 22. a 31. Vávra. Poločas: 2:0.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Růžička, Šveřepa, Volenec, Semrád, D. Kapounek (84. Březina, 90. Franc), Vávra (49. Šranko), Plašil (66. Mužátko), Víšek, L. Petr.