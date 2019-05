„Podle mě šlo o hodně dobré utkání, bylo tam nasazení, bojovnost. Hlízovu, který patří o patro výš, jsme byli vyrovnaným soupeřem. Chtěl bych poděkovat klukům za bojovnost. Podle mě jsme si prohru nezasloužili. Bylo to hodně bojovné a kvalitní utkání,“ zhodnotil zápas trenér fotbalistů Vrdů David Plašil.

„V prvních pěti minutách jsme byli trochu neuspořádaní, domácí nás přitlačili, s tím jsem byl nespokojený. Špatně jsme kombinovali a nebyl tam pohyb, ale za pět minut jsme se srovnali a pak přišla branka, když Frejlach centroval na Výborného, který na zadní tyči nezklamal. Většinu prvního poločasu jsme dohrávali na polovině Vrdů. O přestávce jsme si něco řekli, ale velmi brzy jsme dostali vyrovnávací branku, to s námi otřáslo. Ve Vrdech se nehraje dobře, je tam horká půda, my jsme se dalších dvacet minut hledali, udělali jsme nějaká střídání, a nakonec jsme přidali druhou branku po standardce Tomáše Švába, ze které si dal vlastní branku útočník domácích. Zápas se následně vyvíjel velmi nervózně, fotbal pro lidi to asi nebyl, bylo to zbytečně vyhecované. Třetí branku jsme dali, když domácí poslali na rohový kop brankáře, rozehrávku domácích chytil Míšek, který okamžitě založil protiútok, a do prázdné brány střílel Maxa,“ popsal průběh utkání hlízovský trenér David Linhart.

„S výsledkem jsem spokojený, s předvedenou hrou už tolik ne. Řekl bych, že ke konci soutěže na nás padla tíha zodpovědnosti, kdy si nemůžeme dovolit ztrácet body. Hra je neurovnaná, nedáváme šance, nedaří se nám pojistit první branku. Soupeři nám většinou nějakým způsobem dají vyrovnávací branku, naštěstí to ale dokážeme uhrát silou. Kádr máme kvalitní, hráči ze střídačky by jinde normálně hráli, kteří to dokážou zlomit, ale hra by měla být lepší,“ nebyl z výkonu úplně nadšený Linhart.

Vrdy – Hlízov 1:3 (54. Filipi – 11. Výborný, 68. Nesládek vlastní, 90. Maxa)

Vrdy: M. Šindelář – Havránek, M. Tomíšek, Šolta, L. Petr – Vavřina, Patrik Růžička, T. Petr (29. Franc), Šindelář (79. Tomek), Filipi – Nesládek. Trenér David Plašil.

Hlízov: Míšek – Tafel, Linhart (19. Navrátil), Výborný, M. Šváb – Frejlach (87. O. Tomíšek), Pavel Růžička, Kopecký (63. Kvíčala), Šesták (56. Křelina), Hačka (56. T. Šváb) – Maxa., Trenér David Linhart.