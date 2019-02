Sázava - Při svém premiérovém utkání v I. B třídě navštívili vrdští fotbalisté Sázavu, kde na ně čekalo tamní mužstvo. Vrdské mužstvo v sobotu odpoledne příjemně překvapilo a oslabenou Sázavu porazilo po penaltách.

„S výsledkem jsem spokojený,“ začal s hodnocením sázavský trenér Pavel Chuchla. „Chybělo nám pět hráčů a sestavu jsme museli všemožně lepit. Chtěl bych pochválit mladé kluky, a především Rosťu Rezka, který už pět nebo šest let netrénuje. Kluci do toho dali všechno, hráli obětavě a za to jim děkuji. Objektivně musím uznat, že hosté byli lepší, ale my jsme dobře bránili. Díky tomu jsme pak dokázali vyrovnat,“ uzavřel své hodnocení Chuchla.

Trenér Vrdů David Plašil naopak moc spokojený nebyl: „Celý zápas jsme byli lepší, ale z několika standardních situací jsme pořádně nezahrozili, to mě mrzí asi nejvíc. Soupeř měl tři standardní situace, z jedné vyrovnal a z druhé dal břevno. Celkově jsem za dva body rád, ale myslím si, že jsme tu dnes měli vyhrát.“

Sázava – Vrdy 1:2 na penalty (59. Chuchla – 27. Nesládek).

Sázava: Hrbek – Skála, Kyselka, Král, Chuchla – Nepraš, Martin Chrpa, Sochor, Danko – Rezek (82. Stejskal), Marek Chrpa. Trenér Pavel Chuchla.

Vrdy: Šindelář – Havránek, Tomíšek, Šolta, Petrů – M. Rejthárek, V. Plašil (35. J. Rejthárek), O. Plašil, Štěpánek, Víšek (89. Vavřina) - Nesládek. Trenér David Plašil.