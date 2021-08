Vrdy - Liblice 0:0

„Pro nás je jeden bod z prvního zápasu spíše ztráta,“ ulevil si po utkání trenér domácího celku Roman Masopust. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře, hosté měli pětadvacet minut častěji míč na kopačkách a dobře kombinovali. Pak jsme vyrovnali hru a měli jsme i šance. Ve druhém poločase to bylo o tom, jestli dokážeme něco proměnit. To se úplně nepovedlo, protože se trápíme v koncovce, chybí nám klid ve finální fázi. A na to se musíme zaměřit. Když naši mladí kluci šance nepromění, sami si na sebe vytváří tlak,“ dodal trenér Masopust.

„První mistrovský zápas se nám výsledkové i herně povedl, i když se nám omluvilo z různých důvodů sedm hráčů a brankář,“ uvedl trenér hostů Petr Samek.

„Od začátku jsme hráli soustředěně a v první půli jsme byli lepší a nastřelili dvakrát břevno. Do druhého poločasu jsme šli s cílem držet balón a počkat na příležitosti, které se nám nabídnou. Domácí ale několikrát zahrozili z rychlého protiútoku. Naše obrana v čele s brankářem ovšem vše zvládla. Nakonec jsme po standardní situaci vstřelili krásnou branku v 89 minutě. Bohužel nám nebyla uznána pro útočný faul. Remíza je nakonec asi spravedlivá, i když mohlo to být veselejší. Na závěr velký dík všem našim hráčům a klukům z B týmu za výkon a nasazení, vzhledem ke svým zdravotním problémům a za to, jak více měně bez střídání zápas odmakali,“ dodal spokojený Samek.