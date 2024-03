„Do utkání se nám podařilo vstoupit velice dobře a i přes těžký terén jsme si vytvářeli spoustu šancí. Jednu z mnoha využil Jiráň, kterého vyzval Havrda dlouhým balonem. V této fázi jsme zcela dominovali a soupeř jen odkopával. Nebezpečné akce postupně neproměnili Kafka a Jiráň,“ načal hodnocení zápasu manažer poděbradského Slovanu Jan Sekera. „Asi ze šestého rohu ve 13. minutě, který skvěle rozehrál Filip Říha, nedal gólmanovi šanci Štěpánek. Po polovině poločasu to mělo být 5:0, ale nepochopitelně přestaneme hrát. Jsou to zvláštní věci, které může kvalitnější soupeř potrestat. Do poločasu se hra srovnala a výsledek 2:0 ukončil první půli,“ řekl Sekera.

„Do druhého poločasu kluci zase vstoupí s myšlenkou vedení opět vlažně a hosté se dostávali i do svých šancí. Byl to impuls okysličit tým a poslat na hřiště čerstvé hráče. To potvrdili Šťastný s Hypiusem. David Šťastný mohl slavit hattrick, ale ty nejjednodušší šance neproměnil. Proměnil tu nejtěžší, když ze čtyřiceti metrů krásně překvapil gólmana a bylo po zápase. Poté už to byla otázka výše skóre, ale těší mě gól nestárnoucího Jaroslava Havrdy, který slízl smetanu v podobě lahůdky od Lukáše Jiráně, který mu předložil a ten nedal gólmanovi šanci. Hoste nakonec korigovali na 4:1 krásnou ranou z dálky, ale nutno říci, že skóre mohlo být dvouciferné,“ uvedl k zápasu manažer Slovanu. „Máme stále na čem pracovat, ale určité pasáže jsou už koukatelné,“ dodal.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„Hned zkraje jsme nesmyslně vystoupili na hráče, nechali se obejít a vysoký dlouhý míč podběhl krajní obránce. Jiráň si výborně zpracoval míč do pohybu a nedal Kopeckému šanci. O chvili později při rohovém kopu zóna vůbec nereagovala na náběh hráčů a je přihlížela brance hlavou z malého vápna. Hru jsme dokázali srovnat až kolem pětadvacáté minuty a odehrát slušný závěr první půle,“ zhodnotil první poločas trenér hostujícího celku Roman Masopust. „Utkání jsme mohli otočit zkraje druhého poločasu. Nejprve po centru Nového hlavičkoval Šveřepa do břevna a o chvilku později hosté zválcovali zakončujícího Vávru na malém vápně. Pak už domácí zkušeně kontrolovali zápas, hrozili hlavně po rohových kopech a z množství standardních situací, které jim rozhodčí poskytl. Před možným závěrečným náporem domácí šťastně navýšili v 80. minutě vedení a od nás přišla v posledních chvílích jen kosmetická úprava výsledku. Od nás tam bylo hodně špatných individuálních výkonů na to, abychom mohli bodovat,“ přiznal kouč Slavoje Vrdy.

Branky: 6. Jiráň, 13. Štěpánek, 79. Šťastný, 81. Havrda – 89. Šveřepa. Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský, Kafka (65. Šťastný), Borovička, Říha, Havrda (82. Zeman), Štěpánek, Bernard, Jiráň (84. Saulich), Kořínek (74. Hypius), Riesz.

Vrdy: Kopecký – Růžička, Nový (64. D. Kapounek), Šveřepa, L. Petr, Volenec, Mikyska, Šranko (46. Vavřina), Vávra (62. Plašil), Semrád, Víšek (82. Mužátko).