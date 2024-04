Byli hodně blízko bodovému zisku, nakonec jim ale zůstaly jen oči pro pláč. Fotbalisté Slavoje Vrdy v dalším kole krajské I.A třídy prohráli o gól na půdě Luštěnic, když domácí skórovali v první minutě nastavení. Začátek vyšel hostům parádně, už v šesté minutě se trefil Šveřepa. Po hodině Luštěnice srovnaly a nakonec i rozhodly o své výhře.

Z fotbalového utkání I.A třídy Vrdy - Hlízov (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Luštěnice – Vrdy 2:1

„Tentokrát jsme měli velmi dobrý vstup do zápasu. Už v 6. minutě vymetl pavučinu v domácí bráně z přímého kopu Šveřepa. Jinak byla první půle opatrnější, kvůli špatnému terénu míče odskakovaly a bylo hodně nepřesností. Domácí byli nebezpeční z levé strany, kde jsme jejich hráče po nábězích rychlostně nestíhali, ale z těchto náběhů si žádnou příležitost nevytvořili. Nám se podařilo dvakrát zahrozit. Kapounkovi však včas vyběhl domácí gólman a Šveřepa si před zakončením nedal ideální první dotek,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Vrdů Roman Masopust. „Druhý poločas byl podobný, čekalo se na chyby a tu udělal při rozehrávce Vávra, přišel při kličce o míč domácí to potrestali přízemní střelou zpoza vápna. Domácí měli optickou územní převahu, hrozili hlavně z dlouhých míčů vzduchem. Nám se podařilo několik pěkných protiútoku, ale v koncovce bez potřebného klidu. Zakončení ve vápně neproměnili postupně Šveřepa, Vávra, Mikyska ani Kapounek. Po naší nedotažené šanci v úplném závěru šli domácí do rychlého brejku, který jsme nedokázali zastavit a akci dotáhli až k vítězném gólu,“ pokračoval Masopust.

„Prali jsme se o body až do samého konce zápasu a musím ocenit hráče, kteří i přes velké indispozice dokázali odehrát napínavý zápas. Bohužel kvůli zraněním, nemocem a pracím jsme byli v týdnu pouze v šesti hráčích. Nakonec jsme si poradili i díky B týmu a dorostu,“ dodal hostující kormidelník.

Branky: 60. Grus, 90+1. Hlaváček - 6. Šveřepa. Poločas: 0:1.

Vrdy: Šindelář – Vavřina, Šveřepa, D. Kapounek (72. Nesládek), L. Petr, Volenec, Mikyska, Šranko (61. Franc), Andrle, Vávra, Semrád.