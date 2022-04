Béčko Čáslavi šlo za vítězstvím od prvních minut. Už po dvanácti minutách hry se prosadil Čáp, po necelé půlhodině přidal pojistku Hybler. Po chuti určitě nebylo domácím snížení stavu tři mnuty před poločasem. Na další branku se čekalo až do 78. minuty. A vsítil ji čáslavský Dastych. Čtyři minuty nato přidal pojistku Lebduška a v domácím táboře se mohlo slavit.

Kutnohorsko: Okresní fotbalové výsledky

„Ve čtvrtém jarním kole jsme chtěli konečně získat tři body, což se nám povedlo a to dokonce v sestavě, kdy za nás v základní sestavě nastoupili dva dorostenci, kdy jeden z nich je ještě mladší dorostenec (David Hybler) a hned se mu podařilo dát branku. A hlavně oba kluci dobrými výkony velice dobře zapadli do sestavy,“ těšilo čáslavského trenéra Lukáše Jirků. „Vítězství se ovšem nerodilo vůbec jednoduše. První gól se nám podařilo vsítit po standardní situaci, kdy si našel míč Čáp a uklidil jej. Snažili jsme se hrát kombinační fotbal a minimálně nakopávat dlouhé míče a to se nám poměrně dařilo. Hosté nás ohrožovali dlouhými nákopy, které nám dělaly příliš mnoho problémů a v obranné fázi jsme si nebyli tolik jistí. Když jsme odcházeli v poločase do kabin, kdy jsme chvíli před přestávkou obdrželi gól, tak jsem se obával, abychom utkání zvládli. Kluci ale druhý poločas zvládli, a tak jsme dovedli utkání do vítězného konce,“ radoval se Jirků. „V utkání byla k vidění spousta pěkných akcí, kdy po jedné z nich Dastych orazítkoval břevno, další šance po hezkých akcích pak měli Mužátko a Hybler, Ale bohužel jsme je neproměnili. Je to škoda, protože utkání mohlo skončit ještě větším rozdílem. Na druhou stranu ale nutno uznat, že soupeř také nějaké šance měl, ale Beran nás podržel,“ chválil jednotlivce i celý tým kouč vítězů.

Branky: 12. Čáp, 29. Hybler, 78. Dastych, 82. Lebduška – 42. Válek. Poločas: 2:1.

FK Čáslav B: Beran – Eisner (46. Eisner), Čáp, Kubín, Lebduška, Dastych (84. Spáčil), Klepal, Papoušek (46. Lanc), Novák, Hybler, Mužátko.