Počtvrté za sebou hlízovští fotbalisté neprohráli a po dvou posledních plichtách brali všechny tři body. To Bohemia Poděbrady prohrála potřetí v řadě a v těchto zápasech dokázala skórovat jen jedinkrát. V zápase dalšího kola krajské I.A třídy vyhrál Hlízov tříbrankovým rozdílem, dva góly domácích dal Maxa, jednou se trefil parádním lobem ze třiceti metrů.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Bohemia Poděbrady 3:0

„Do zápasu jsme opět nastupovali oslabení o několik zraněných nebo potrestaných hráčů, ale chtěli jsme předskočit soupeře v tabulce, tudíž jsme nechtěli brát nic než výhru,“ vyprávěl po zápase hlízovský trenér David Linhart. „Chtěli jsme eliminovat rozehrávku hostí a sami jsme dali hned ve druhé minutě Tichým gól na 1:0. Po půl hodině zvýšil krásným lobem ze třiceti metrů Maxa. Potom jsme trochu polevili a musel nás dvakrát podržet Láďa Vavřina. Druhý poločas jsme měli hru pořád víceméně pod kontrolou a navíc zlepšili hru v zadních řadách, takže po zaslouženém třetím gólu už to bylo na jednu branku. Myslím, že jsme předvedli kvalitní výkon a zaslouženě vyhráli tři nula,“ byl spokojený kouč Hlízova.

„Věděli jsme, že půjde o soubojové utkání a právě proto, že jsme technicky založený tým, tak jsme nechali nejlepší hlavičkáře na lavičce. To se nám vymstilo už ve druhé minutě po standardní situaci. Poté se hrálo vyrovnané utkání, kdy se iniciativa zvolna přelévala ze strany na stranu a každý si vytvořil několik gólových příležitostí. Domácí je využili, kdežto my ne,“ hodnotil utkání poděbradský kapitán Jiří Voříšek, který však do utkání nezasáhl.

Branky: 2. Tichý, 38. a 78. Maxa. Poločas: 2:0.

Hlízov: Vavřina – Král (57. Hačka), Jilemnický (90. Váňa), Martínek, Šesták, Maxa, Tichý (80. Para), J. Růžička, T. Šváb (46. Puk), Vojtíšek, M. Šváb.

Bohemia Poděbrady: Málek – Schulz (46. Suchánek), Hněvsa, Kubánek, Soukup, Kalina, Králík, Vokatý (57. Pinkas), Zumas, Křivský, Novák.