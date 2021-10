Bílé Podolí – Vrdy 2:2

„Vrdy na konci vyrovnaly a asi zaslouženě. Bylo to po naší chybě,“ uznal trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „To už jsme hráli v deseti. Přišla naše chyba a soupeř toho využil. Jsme smutní, když jsme takhle těsně před koncem vedli. Za stavu dva jedna jsme se snažili držet hru, ale po vyloučení našeho hráče měli hosté samý trestný kop. Dostávali se k nám více a vyrovnání z poslední akce nás strašně mrzí. První půle byla vyrovnaná, pak jsme to za stavu dva jedna měli dohrát. Jenže jsme vepředu nepodrželi míč a vzadu jsme to neubránili,“ hodnotil derby kouč Šváb.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, když jsme využili toho, že jsme hráli po větru. Byli jsme nebezpečnější, ale nedokázali jsme naše šance využít, a tak přišel trest v podobě branky domácích po rohovém kopu. Do poločasu jsme ale dokázali zaslouženě vyrovnat. Druhy poločas pro nás nezačal dobře. Po dvou minutách šli domácí z trestného kopu do vedení. Od té doby jsme byli nebezpeční už jen my. Něco jsme dali vedle, domácí podržel brankář Dastych. Nakonec jsme vyrovnali pěkným golem v závěru. Škoda, dalo se to zvládnou za tři body,“ litoval trenér hostujícího mužstva Radim Truksa.

Branky: 20. Syutyk, 48. Štoček – 36. Vávra, 90. Petr. ČK: 82. Syutyk (Bílé Podolí). Poločas: 1:1.