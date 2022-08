„První domácí zápas v nové sezoně jsme si představovali úplně jinak,“ poznamenal trenér kutnohorského mužstva Libor Tichý a pokračoval: „Do hry v prvním poločase jsme dostali prvky, kterým se věnujeme. Chtěli jsme konstruktivně rozehrávat, nechtěli jsme unáhleně nakopávat dlouhé míče. Špatně jsme ale řešili finální fázi, tam jsme byli zbrklí. Na rozdíl od přípravných zápasů, ve kterých jsme byli schopní branky řešit s nadhledem a ledovým klidem. Tentokrát jsme byli svázání, ušili jsme si na sebe deku z očekávání, a to nám svázalo nohy. Ve finální fázi nám chyběla kvalita.“

Hrát proti „schovaným“ hvězdám? Pro kluby z ČFL je to zpestření i problém

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Obranu Kutné Hory zlobil čerstvě šestnáctiletý Matěj Rosenvald. „Hosté hráli jednoduchý, přímočarý fotbal. Paradoxem je, že nejlepším hráčem na hřišti je šestnáctiletý kluk. K výkonu mu gratuluji, je úctyhodné, jak si s tím poradil,“ řekl na adresu soupeře kouč, který viděl také rozdíl v kvalitě rozhodčích mezi divizí a krajským přeborem. „Nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale rozdíl mezi divizí a krajským přeborem byl markantní. Byly tam momenty, které nás ze sedaček zvedly,“ naznačil a dodal: „Za stavu 2:1 jsme se dostali do utkání, chtěli jít do tlaku a vývoj zvrátit. Ve finále to rozhodl jediný moment na 3:1, přitom podobná situace byla před pěti minutami i ve vápně soupeře. Nehledám ale výmluvy, náš výkon nebyl hodný domácího prostředí, měli jsme tam obrovské rezervy, které musíme rozebrat a zaměřit se na ně,“ má jasno Libor Tichý.

Branky: 69. Křelina, 84. Nekvinda – 40. a 53. Rosenvald, 73. Hronek (z PK). Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Malý – Bílek, Nekvinda, Franc, Čáp, Pleva, Exner (46. Barenčík), Cimr (66. Mommers), Piskač, Křelina, Marek.

Nespeky: Drážek – Snishchuk, Hronek, Melichar, Nikrmajer, Čaloun, Skalický (87. Burian), Bredler, Konopiský (62. Kukač), Rosenvald (74. Máca).