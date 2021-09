D. Bousov – Hlízov 0:4

„Tentokrát bych chtěl kluky fakt pochválit, konečně jsme předvedli výkon, kterého jsme schopni,“ měl velkou radost hlízovský kormidelník David Linhart. „Od začátku jsme na hřišti jasně dominovali, bohužel jsme ale opět neproměnili spoustu šancí. První poločas jsme měli vést minimálně sedm nula, naštěstí jsme dali alespoň dva góly. Ve druhém poločase jsme drželi v klidu míč a přidali další dva krásné góly. Takže za mě s výkonem a výsledkem spokojenost, mrzí mě jenom to, že jsme zápas museli odehrát ve dvanácti lidech, protože nám stále úřadují dovolenkáři a zranění, takže doufám, ze se stihneme do úterý dat do kupy a vyhrát v Jesenici,“ řekl po utkání kouč vítězného mužstva.

Branky: 13. Para, 28. Šesták, 51. Maxa, 88. J. Růžička. Poločas: 0:2.

Fotbal Hlízov: Míšek – Maxa, Šesták, P. Růžička, Šusta (71. Tomíšek), M. Šváb, Vyhnánek, J. Růžička, Para, Jarůněk, Tafel.