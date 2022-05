„Do utkání jsme vstupovali s taktikou, že nebudeme moc napadat a hrát důsledně v bloku. Změnili jsme i rozestavení a podle mě nám to docela vycházelo. Hra byla první poločas vyrovnaná, ale opět jsme nesmyslně inkasovali po dlouhém míči, který jde do zformované obrany, ale my z něj přesto dostaneme gól. Jako už asi tři zápasy po sobě. Druhý poločas jsme se vrátili k našemu obvyklému rozestavení, soupeře presovali a vlastně jsme ho zamkli na jeho půlce. Ale bez větších šancí. Druhý gól už jsme dostali při hře vabank, kdy jsme vysunuli stopera dopředu. Ale opět naprosto zbytečný po nepřerušeném brejku a propadnuté standardce,“ litoval dvou inkasovaných gólů hlízovský trenér David Linhart. „Bylo to vyrovnané utkání a rozhodla lepší práce domácích v obou vápnech. Máme obrovský problém vstřelit gól i na tréninku při triviálních kombinacích, a někteří hráči, kteří by měli tým táhnout, jsou z formy - jak fotbalově, tak kondičně. Už jsme tenhle týden začali dobíjet baterky a budeme v tom pokračovat, protože tuhle výsledkovou mizérii můžeme zlomit jenom návratem k tvrdé práci a dobré kondici, na které jsme to měli založené,“ přidal kouč Hlízova.

Branky: 19. Šmíd, 88. Miřatský. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Vyhnánek, Šusta, J. Růžička, Šesták (46. Jarůněk), M. Šváb, Král (74. P. Růžička), Puk (61. T. Šváb), Hačka, Frejlach (61. Para), Maxa.