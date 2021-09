Uhl. Janovice – Sázava 3:2

„Po dobrém prvním poločase, kdy jsme vedli a neproměnili ještě několik stoprocentních příležitostí, jsme se nakonec strachovali o výsledek. Vedli jsme v zápase už tři nula a vypadalo to na pohodový zápas. Jenže soupeř dvakrát skóroval a bylo z toho drama až do konce. Ale vítězství jsme uhájili a s výhrou samozřejmě panuje spokojenost,“ vyprávěl po derby domácí trenér Radek Förster. „Kluci makali i za nervózního stavu, ale závěr jsme ustáli. Na konci měli hosté už jen platonický tlak, ale vyloženou šanci ne. My jsme udělali pár chyb, soupeře jsme pustili do hry, ale konec jsme si naštěstí pohlídali,“ oddechl si kouč Uhlířských Janovic.

„Zápas jsme nezačali dobře. Hned po pár minutách jsme inkasovali branku. Bohužel krátce potom sám před brankou mohl vyrovnat Jakub Švec. My jsme v první půlce nehráli špatně, ale pustili jsme domácí do několika šancí, především ze standardních situací a z brejků. Standardky jsme bránili katastrofálně,“ přiznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Druhá půlka vypadala na začátku tak, že bude v naší režii. Martin Chrpa měl jasnou šanci. Jenže po našich chybách ve středu obrany jsme dostali dva slepené góly. Vypadalo to s námi špatně. Nakonec to bylo drama až do konce. Janovice se bály o výsledek a přestaly hrát. Mohli jsme vyrovnat. Zápas to byl zajímavý a hlavně dramatický. Divákům se to líbilo. Škoda, že jsme nebodovali, bod byl blízko,“ litoval kouč Chuchla.

Branky: 5. Srba, 59. Beneš, 60. Marek – 61. Kalivoda, 77. Švec. Poločas: 1:0.